Esta semana iniciamos con el periodo de ‘intercampañas’, el cual es el periodo que transcurre entre la conclusión de las precampañas y el inicio de las campañas electorales (sí, aunque Usted no lo crea, aún no inician las campañas electorales), es decir del 19 al 29 de enero no debe de haber spots, debates, mesas redondas donde participen los candidatos. Este periodo sin duda es muy bueno para conocer si los hoy candidatos están dispuestos a acatar las reglas electorales.