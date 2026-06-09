Sorprende empleo en EEUU

En México, el mercado bursátil terminó la sesión del lunes a la baja, conservando el sentimiento negativo que dominó la semana previa, atentos a la relación del País con Estados Unidos y a la situación de Medio Oriente.

Iniciamos ayer la semana con una jornada accionaria negativa en Asia y mixta en Europa y América. Los principales índices estadounidenses terminaron este lunes con un desempeño encontrado, luego de un viernes y una semana de pérdidas, a la luz de nueva información geopolítica y una recuperación del sector tecnológico. El Nasdaq subió por primera vez en cuatro días, mientras que para los otros dos índices sería la segunda alza del mismo lapso. Los tres están alrededor de un punto porcentual debajo de máximos históricos.

Los mercados financieros cerraron la semana pasada con una fuerte corrección, tanto en renta variable como en renta fija. Este retroceso del viernes, el mayor descenso diario en más de un año, no estuvo impulsado por los precios del petróleo, que habían sido el principal factor de influencia durante las últimas semanas. Más bien, respondió a una combinación de nerviosismo en el sector tecnológico y una revalorización de las expectativas de tasas de interés tras una significativa sorpresa positiva en la creación de empleo en Estados Unidos durante mayo.

El informe laboral publicado el viernes mostró la creación de 172 mil nuevos puestos de trabajo, muy por encima de las expectativas del consenso, que apuntaban a 88 mil. Aunque la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.3 por ciento, la fortaleza del dato laboral modificó de inmediato las expectativas de política monetaria. Esto generó presión alcista sobre las tasas de los bonos y provocó una rotación fuera de las valoraciones tecnológicas, que se habían vuelto particularmente exigentes tras el reciente rally impulsado por la inteligencia artificial.

En México, el mercado bursátil terminó la sesión del lunes a la baja, conservando el sentimiento negativo que dominó la semana previa, atentos a la relación del País con Estados Unidos y a la situación de Medio Oriente. Los indicadores presentaron su cuarta baja consecutiva y reafirmaron su menor nivel desde finales de marzo. Los operadores pudieron tomar en cuenta que la producción de autos en México presentó su segundo peor mayo en 17 años, mientras que el envío de unidades al extranjero creció pese a que la exportación hacia Estados Unidos retrocedió.

Trascendió durante la jornada de ayer que la deuda pública de México se mantiene estable y en una trayectoria acorde con la capacidad de pago del país, sin crecer a un ritmo significativamente mayor que la actividad económica, de acuerdo con la percepción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los inversionistas continúan atentos a temas como las conversaciones comerciales entre México y Estados Unidos, que han iniciado las primeras pláticas de cara a la revisión del tratado comercial de la región, conocido como T-MEC.

En el plano energético, tenemos que los precios del petróleo culminaron la sesión del lunes con un comportamiento positivo, asimilando noticias de producción y sin quitar la atención de Medio Oriente. Así, el barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, terminó el día con un alza de 1.14 por ciento para quedar en 91.3 dólares por barril, mientras que el precio del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, avanzó 1.25 por ciento para ubicarse en 94.25 dólares el barril.

De esta forma, los referentes presentaron su primera sesión positiva de tres, aunque continúan cerca de su peor nivel desde abril. El mercado incorporó reportes de intercambios de fuego el fin de semana entre Irán e Israel, aunque posteriormente fue dado a conocer que Irán decidió frenar las hostilidades. Además, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió nuevamente aumentar la producción de crudo.

En el ámbito cambiario, observamos que el peso mexicano inició la semana con un sesgo alcista, aunque moderó las ganancias observadas al comienzo de la sesión, después de que las últimas noticias desde Medio Oriente alimentaron el optimismo de los inversionistas y les hicieron demandar más activos de riesgo. De acuerdo con los registros del Banco de México, la moneda mexicana concluyó la jornada en 17.46 unidades por dólar, para un avance marginal de menos de un centavo que fue el segundo de las últimas tres sesiones. Por su parte, el Índice Dólar, DXY, el cual rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense contra una canasta de seis monedas consideradas duras, retrocedió marginalmente a 99.98 unidades.

Según algunos analistas, el dólar fue afectado por el progreso de las negociaciones de paz en Medio Oriente, considerando el alto al fuego entre Israel e Irán. El fin de semana, Israel e Irán intercambiaron ataques por primera vez desde el alto el fuego acordado con Estados Unidos en abril. No obstante, Teherán dijo más tarde que cesará la ofensiva militar contra Israel si este último suspende sus operaciones en el Líbano.

Por su parte, el Primer Ministro Netanyahu dijo que la guerra contra Irán y su aliado Hezbolá, con sede en el Líbano, aún no ha terminado, aunque insistió en que ambos están más débiles que nunca. Al mismo tiempo, el Presidente Trump dijo que las negociaciones con el régimen iraní para un acuerdo definitivo de paz siguen adelante, a pesar del rechazo que han expresado algunos funcionarios de la República Islámica.

En otras noticias que inciden en el comportamiento cambiario, la producción de autos ligeros en México bajó 3.7 por ciento en mayo y la exportación creció 1.7 por ciento, mientras que en el acumulado de los primeros cinco meses del año se observó una caída de 0.1 por ciento en la producción y un avance de 4.0 por ciento en las exportaciones. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.