Si usted disfruta de esta célebre música de John Williams, aun cuando no sea fan de las películas de Star Wars, no se puede perder este emotivo concierto en el que habrá muchas sorpresas. No le podemos adelantar los temas que se interpretarán, pero usted fácilmente lo puede adivinar.

Star fest es el nombre del concierto que estelariza la OSSLA este jueves, a las 18:00 horas, y el domingo, a las 12:30 horas, en el teatro Pablo de Villavicencio, bajo la batuta de su director artístico Alexandre Da Costa. Como el título indica, se trata de un concierto dedicado a la icónica saga de Star Wars.

Si usted disfruta de esta célebre música de John Williams, aun cuando no sea fan de las películas, no se puede perder este emotivo concierto en el que habrá muchas sorpresas. No le podemos adelantar los temas que se interpretarán, pero usted fácilmente lo puede adivinar.

Como recordará, todo comenzó con una trilogía original: Episodio IV: Una nueva esperanza (1977); Episodio V: El imperio contraataca (1980) y Episodio VI: El retorno del Jedi (1983).

Posteriormente vinieron las precuelas: Episodio I: La amenaza fantasma (1999); Episodio II: El ataque de los clones (2002); Episodio III: La venganza de los Sith (2005).

Luego vinieron las secuelas: Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015); Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017); Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019).

Finalmente, las películas derivadas: Rogue One: Una historia de Star Wars (2016), la cual se ubica antes del Episodio IV, así como Han Solo: Una historia de Star Wars (2018), que narra las aventuras del contrabandista antes de unirse a la Alianza Rebelde.

Las últimas películas son The Mandalorian & Grogu, cuya premiere fue el 14 de mayo de 2026. Asimismo, Stars Wars: Starfighter, se anuncia para el 28 de mayo de 2027.

Imposible olvidar la brillantez del Tema principal, la dulzura del Tema de Leia’s, el fragor de la Batalla de los Héroes, el acompasado ritmo de la Marcha Imperial y la majestuosa entrada a la Sala del Trono.

¿Me emociona Star Fest?