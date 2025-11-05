En el concierto de este miércoles se interpretan piezas famosas del periodo barroco, pero aderezándolas con el estilo del rock, jazz, pop o disco, de manera que se crea una fantástica y sublime fusión que vibra, transporta, encanta y deleita.

Este jueves 6 y viernes 7, a las 18:00 horas, la OSSLA presentará un concierto inolvidable, bajo la batuta de su director titular, Alexandre Da Costa, además de la participación especial del pianista canadiense, John Roney, titulado “Stradivarius BaRock”, en el teatro Pablo de Villavicencio. Entrada general 100 pesos.

En este concierto se interpretan piezas famosas del periodo barroco, pero aderezándolas con el estilo del rock, jazz, pop o disco, de manera que se crea una fantástica y sublime fusión que vibra, transporta, encanta y deleita. De hecho, de acuerdo a la opinión de Da Costa, los músicos clásicos, como Mozart o Beethoven, eran alegres y divertidos, nunca se encerraron en una estereotipada solemnidad.

El programa comienza con “Verano”, de las Cuatro Estaciones de Vivaldi; sigue con el “Ave María”, de Caccini; posteriormente, con el clásico “Adagio”, de Albinoni; además de “La pasión según La Bronze” (“La Bronze” es el nombre artístico de la cantante y actriz canadiense Nadia Essadiqi).

El concierto continúa con “Homenaje a Maurane sobre un preludio de Bach” (Maurane, es una cantante belga que lanzó en 1991 una conocida canción titulada “Sur un prélude de Bach”); prosigue con “Ciaccona”, atribuida al compositor italiano, Tomaso Antonio Vitali.

La fiesta BaRock estalla en amor, embeleso y misticismo con el clásico “Canon de Pachelbel”; además de la Toccata e Boogie (sobre Toccata y fuga en re menor, de Bach); prosigue con “Simplement que ma joie demeure” (Simplemente que mi alegría permanece”, basada en la obra “Jesús, Alegría de las gentes”, de Bach; continúa con la conocidísima pieza de “Aire en la cuerda de Sol”, del mismo Bach; y “Chaconne”, también de Bach, que son flexibles variaciones armónicas y melódicas con progresión de acordes a gran escala.

¿Me extasío con el encanto y virtuosismo del violín?