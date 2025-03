A pesar de la mermada salud del Papa, éste no ha dejado de estar al pendiente de sus responsabilidades e, incluso, ha firmado algunos nombramientos...

La enfermedad del Papa Francisco ha puesto en el pandero el tema de la sucesión apostólica en la sede de Pedro. Aún cuando el Pontífice continúa hospitalizado y se mantiene estable, el cuadro clínico es complejo y el pronóstico reservado, ya que persiste la neumonía bilateral y los problemas respiratorios. No obstante, cabe subrayar que Bergoglio no ha registrado nuevas crisis respiratorias ni fiebre, a pesar de que continúa recibiendo oxígeno a altos flujos, combinado con ventilación mecánica no invasiva mediante una mascarilla.

Son muchos los opinólogos que ya comenzaron a barajar posibles nombres para suceder al Papa Francisco, a la vez que especifican el procedimiento requerido para elegir en cónclave al siguiente Pontífice, en caso de la posible renuncia, como hizo Benedicto XVI, o el temido y fatal desenlace.

Incluso, entre los posibles nombres que se manejan han colocado a algún Cardenal mexicano, aunque se antoja difícil que el nombramiento recayera sobre alguno de ellos, pues hay cardenales con mayor presencia y virtudes, así como un currículum más impresionante. No obstante, en la elección no se consideran nada más los méritos humanos, pues se argumenta la iluminación y guía del Espíritu Santo sobre los cardenales votantes, para que no se dejen seducir por mezquinos, políticos o desviados intereses humanos.

Se debe destacar que, a pesar de la mermada salud del Papa, éste no ha dejado de estar al pendiente de sus responsabilidades e, incluso, ha firmado algunos nombramientos, como el de nuevos integrantes de la Pontificia Academia de las Ciencias: Maria Zuber, científica planetaria estadounidense involucrada en misiones de la NASA; Olivier Pourquié, profesor de genética en la Facultad de Medicina de Harvard; Meng Anming, biólogo chino especializado en investigación embrionaria; Luis Fernando Larrondo Castro, genetista molecular chileno, y Cecilia Tortajada, científica ambiental mexicana.

¿Aguardo la sucesión?