Sueldos y salarios, una esperanza de volver

Sinaloa pasa por una crisis de inseguridad que, después de 10 meses de guerra, parece afectar toda actividad económica en el estado. Primero fueron los negocios de giros nocturnos, restaurantes, bares, cafés y centros de fiestas los que cerraron sus puertas, recortaron sus horarios o reacomodaron sus menús para dejar las cenas y servir desayunos. Luego fueron comercios de todo tipo, que ante la falta de clientes cerraban sus puertas porque era insostenible mantenerlas abiertas con ventas tan bajas.

Después siguieron gasolineras, tiendas de ropa, calzado, celulares, tecnología y otras unidades económicas que no pudieron mantenerse abiertas ante la crisis que, en pocos meses, comenzó a golpear los giros comerciales menos pensados. Es común ver por las principales calles de Culiacán y otros municipios en donde se “concentró” el fenómeno de la violencia, comercios cerrados y locales que se anuncian en renta.

Por la Avenida Álvaro Obregón, en el corazón de la capital sinaloense, varios locales tienen el mismo letrero “se renta”, los precios se desplomaron. Un local comercial por la zona bajó entre un 20 y un 40 por ciento el alquiler mensual, comenta un locatario que aún se esfuerza por mantener abierto. Además, asegura que la zona centro de Culiacán sigue siendo de gran riesgo por los robos y cristalazos, pertenece a una organización de comerciantes y no hay semana que el gremio no reporte delitos.

Lo mismo a pequeñas tiendas de ropa, que de conveniencia. Me dice con sarcasmo: ¿No me cree, verdad? Pase usted por la Obregón, antes de llegar a la calle Río Mocorito está un super de los “kioskos”, lo verá con un tablón, fue un robo, se metieron en la madrugada quebrando el cristal. En la mera Obregón, mi amigo, no me quiero imaginar allá en los barrios y las colonias. Reflexiona.

El panorama pinta gris, pero hay datos que indican que el proceso de recuperación de Sinaloa después de surcar la negrura de esta violenta tormenta puede ser esperanzador. Suena raro mezclar en una sola columna lo malo con lo bueno, pero creo que así es como funciona la realidad. No todo es fatalismo, ni todo optimismo ciego.

Según datos de Codesin, tomados del Inegi, Sinaloa -a pesar de los pesares- sigue siendo uno de los estados en donde se paga mejor por hora trabajada: 81.1 pesos por hora que dan 13 mil 171 pesos por mes. En Chiapas, trabajando la misma cantidad de horas por semana, un empleado apenas alcanzaría 6 mil 544 pesos; en Oaxaca, 7 mil 679; y en Puebla, 8 mil 214 pesos; siendo estos los estados peor pagados en México, según el registro de ocupación y empleo del primer trimestre de 2025. Datos frescos.

En México, el promedio nacional por hora laborada ronda los 65.4 pesos, lo que daría un ingreso de 11 mil 013 pesos al mes. Todavía 2 mil 158 pesos menos que en nuestro estado. Los datos nos indican que aun en los tiempos de nuestra crisis, Sinaloa sigue siendo uno de los estados con mejores salarios del País.

Don Fermín, persona de la tercera edad, trabaja como guardia de seguridad en una plaza comercial de Mazatlán, gana 2 mil 500 pesos por semana más bonos de puntualidad y vales de despensa. Tiene familia en Durango, lo invitaron a irse cuando se puso feo, pero se regresó porque allá por el mismo trabajo le pagan menos, como 2 mil pesos sin bono, ni nada. Mismas ocho horas diarias, con un día de descanso entre semana.

Aquí en Culiacán, aguantando las malas noticias, están cuatro miembros de la familia Chávez, que vienen de Tecamachalco en Puebla, son expertos en colocar paredes de tabla-roca y aluminio, están trabajando en el desarrollo de un supermercado y unos departamentos. Les pagan el doble que en su natal Puebla, pero lo malo es que se la pasan del trabajo a la casa donde rentan, porque no tienen ganas de salir para nada.

Sinaloa debe mantener estos sueldos competitivos, ese será el incentivo para el regreso de miles de trabajadores que tuvieron que salir por la crisis de seguridad que vivimos. No debemos confundirnos y tirarnos al llanto, Sinaloa tiene un gran potencial económico que recuperaremos en medida que las autoridades resuelvan el problema de seguridad en el que estamos atorados. Por eso la paz nos urge a todos. Luego le seguimos...