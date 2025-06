Sueños con fecha

Los empresarios nos olvidamos

fácilmente de nuestro rol de dueños. Ahora podemos aplicar de nuevas

formas la metodología de la Dueñez

Cuando descubrimos nuevos caminos para generar, multiplicar y capturar valor, y los validamos en equipo, no podemos dejarlos abandonados sin convertirlos en realidad.

Esta semana vivimos la fase inicial del primer grupo de empresarios con los que por fin volvemos a trabajar después de 20 años. Dos décadas hemos estado enfocados en atender familias empresarias de manera particular con servicios diseñados a la medida. Nuestra fórmula de negocio se transformó hace tiempo en proyectos únicos donde nuestra efectiva combinación de coaching con formación solo la aplicamos en grandes grupos familiares, uno a uno.

A este renovado formato de consultoría grupal le hemos llamado Proyecto de Concentración Estratégica. Transmitimos nuestra metodología de Dueñez a través de sesiones de trabajo de dos días cada trimestre, y luego un equipo de consultores asesora semanalmente a cada empresario. Tres meses después volvemos a reunirlos para transferirles otra parte de nuestra metodología y así continúa el proceso durante un año.

Esta primera sesión de trabajo fue extraordinaria. El diálogo ha sido de enorme riqueza. Los empresarios definieron planes de acción muy ambiciosos. Pretendemos, como siempre, que esta sea una experiencia transformadora. Estamos seguros que así será.

Al final de los dos días, todos nos expresaron su entusiasmo por los cambios que se han comprometido a realizar. Son grandes jugadas estratégicas que detonarán su crecimiento y maduración. Uno de ellos se expresó con palabras que inspiran. “Hemos creado sueños con fechas”, dijo.

Me impactaron sus palabras, las de todos, pero en especial esa expresión, sueños con fechas. Los proyectos emanaron de un trabajo en equipo en el ámbito de la mejora discontinua. Se orientaron a eliminar sus grandes dispersiones.

¿Por qué son tan poderosos estos ejercicios de concentración estratégica? Porque los empresarios naturalmente se dispersan. Se clavan en la operación de sus negocios y se pierden en sus trincheras en quehaceres comerciales, operacionales, financieros, organizacionales.

Descuidan su futuro, como hoy está haciendo Uber. Esta compañía por fin ha encontrado un camino de rentabilidad, generando utilidades cuantiosas por primera vez en su vida, pero cancelando el costoso proyecto del carro autónomo y varios proyectos de futuro más. Han minimizado sus gastos, incluyendo aquellos que podrían darle una posibilidad de liderazgo de mercado a futuro.

Es más fácil generar flujos cuando renunciamos a trabajar en el futuro. Vamos a ver si Uber, con estos movimientos, logra crear valor de manera sustentable.

La Dueñez se centra en abatir los costos de oportunidad del negocio, en manejar los riesgos de permanencia, en crear las nuevas relevancias. Eso difícilmente se logra en la trinchera con el machete en la mano.

El método de la mejora discontinua es impactante porque nos obliga a dedicar un tiempo determinado al ejercicio de la Dueñez, porque nos abre espacios distanciados de la operación, porque nos permite elevar la mirada y trabajar con una metodología efectiva en la gestión de oportunidades.

Encontrar sus discontinuidades más relevantes, sus grandes jugadas, convertirlas en planes de acción concretos, darles seguimiento. Estos son los sueños con fecha.

Estamos felices de haber reanudado nuestro trabajo con grupos de empresarios. Veinte años después volvemos a validar el enorme impacto que podemos causar mejorando la Dueñez en el mundo. Buscaremos cómo replicar esta metodología en un creciente número de regiones.

Ahora tenemos los recursos para manejar simultáneamente los dos modelos de negocio, en el que aplicamos la metodología en equipo y el de los proyectos diseñados a la medida. Ambos han probado ser muy eficaces. Cada uno tiene su propio sistema de operación.

Seguiremos induciendo a los empresarios a detonar el crecimiento rentable de sus negocios a través de la mejora discontinua. Continuaremos ayudando a hacer realidad sueños con fecha.

* “Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois