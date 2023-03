¿A qué juega entonces MC con esta extraña decisión? Los malpensados sugieren un pacto con López Obrador para conservar el estado de Jalisco y la Alcaldía de Monterrey a cambio de no participar en la coalición opositora. Eso sería hacer exactamente lo mismo que están criticando en el comunicado, lo cual en política es muy probable. Sin embargo, eso no implicaría bajarse de las elecciones del 2023. Otra explicación es que se trate simple y sencillamente de un suicidio por ceguera política, de un error producto del ego desmedido de quienes toman las decisiones, algo que en política es mucho más habitual de lo que parece.

El partido Movimiento Ciudadano, que hasta ayer se autopromovía como la tercera vía, decidió bajarse de las contiendas electorales de Coahuila y Estado de México. En una extraña comunicación donde dicen que las elecciones están pactadas previamente entre el PRI y Morena (en su lógica la decisión del Verde y PT de no ir en alianza en Coahuila es para que gane la Oposición) y en la que se quejan de que las dos coaliciones en el Estado de México han violado sistemáticamente la ley, la dirigencia de MC informa que ha decidido bajarse de ambas elecciones.

Los argumentos son, por decir lo menos, falaces. La caída en las encuestas de las candidaturas naranjas en ambos estados era más que evidente como resultado de la polarización. La famosa tercera vía no estaba funcionando ni siquiera en Coahuila, donde, en principio, la dispersión de los partidos de la alianza oficial hacía más viable una opción no alineada. No sucedió. Explicar la caída en la intención de voto naranja solo a partir de que la coalición opositora va adelante en una elección y la oficial en otra es difícil de sostener.

La pregunta de fondo es si gana algo MC no participando en las elecciones de 2023, y más aún en qué abona esa estrategia de cara al 2024. La decisión parece francamente suicida. El riesgo de no sumarse a la alianza opositora en este año era llegar al siguiente debilitados, con un peso específico menor. Bajarse ahora no “congela el precio”, sino que provocará una caída mayor de la marca a nivel nacional.

Si MC va con candidato propio en la elección para presidente la polarización podría sacarlo de la jugada. De acuerdo con la última encuesta de El Financiero, MC no levanta ni con un candidato prestado: con Marcelo Ebrard apenas llegaría al 11 por ciento de la intención de voto, por debajo del PRI y el PAN. Los naranjas solos en una elección nacional de dos polos corren el mismo riesgo que lo que les sucedió en las elecciones estatales de este año ¿A qué juega entonces MC con esta extraña decisión?

Los malpensados sugieren un pacto con López Obrador para conservar el estado de Jalisco y la Alcaldía de Monterrey a cambio de no participar en la coalición opositora. Eso sería hacer exactamente lo mismo que están criticando en el comunicado, lo cual en política es muy probable. Sin embargo, eso no implicaría bajarse de las elecciones del 2023. Otra explicación es que se trate simple y sencillamente de un suicidio por ceguera política, de un error producto del ego desmedido de quienes toman las decisiones, algo que en política es mucho más habitual de lo que parece.