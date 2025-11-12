Sujo, se puede salir del crimen organizado

Astrid Rondero y Fernanda Valadez, directoras y guionistas, cuentan que ‘Sujo’ surge mientras preparaban una película sobre reclutamiento forzado, que les permitió ponerse en contacto con jóvenes cuyas vidas estaban marcadas por el desplazamiento forzado, que en muchas ocasiones los obligaba a trabajar con el crimen organizado. La película cuenta una historia esperanzadora, pero sin ingenuidades.

Sujo, hijo de sicario (México, 2024), dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez, en 2025, en la edición 67ª de los Premios Ariel, ganó como Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Coactuación Femenina para Yadira Pérez Esteban.

La película narra la historia de un niño cuyo padre, Josué, un sicario, es asesinado cuando él tiene 4 años. Tras el asesinato, su tía, hermana de su madre, lo esconde de los enemigos de su padre.

Crece y se desarrolla a las afueras del pueblo, en aislamiento, para protegerlo de los enemigos de su papá, pero cuando llega a la adolescencia se involucra con la organización criminal que mató a su padre; piensa que es la forma de salir de la pobreza, pero terminan atrapados en la red de violencia que impera en la región donde vive.

Para escapar de esta situación, huye a la Ciudad de México, en búsqueda de romper con el mundo que fue de su padre y se le trata de imponer, para vivir una vida diferente y normal. Se pone a trabajar como cargador en la Central de Abastos y se inscribe en la universidad.

De acuerdo a Valadez, la película quería contar una historia esperanzadora, pero sin ingenuidades. Las directoras ofrecen una versión sobre el crimen organizado desde una óptica distinta que permite “poder conversar y hacerlo desde la empatía, algo inherente por el hecho de contar historias”.

La crítica especializada reconoce que la película se sale de los clichés sobre el tema de la violencia, presente en el País, que lo abordan de forma que “encuentra un equilibrio dificilísimo entre la expresión de lo real y de lo mágico”.

Es una narración lírica, que “construye una suerte de poética alrededor del personaje que consigue retratarlo como un ser excepcional”, sin caer en convencionalismos.

La película ha acumulado 40 nominaciones en festivales internacionales y ha ganado 13 premios, entre ellos el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance 2024 y ha recibido premios en festivales internacionales en Bulgaria, España, Suecia, Italia y Estados Unidos.