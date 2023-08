gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

WIKIPEDIA (ficha editada):

Hay miles de versiones grabadas de esta canción de cuna (lullaby), aunque encuentro aburrida la ópera en sí.

Summertime

And the livin’ is easy

Fish are jumpin’

And the cotton is high

Oh, your daddy’s rich

And your ma is good-lookin’

So hush, little baby

Don’t you cry.

[Verse 2]

One of these mornings

You’re going to rise up singing

Then you’ll spread your wings

And you’ll take the sky

But ‘til that morning

There’s a’nothing can harm you

With daddy and mammy standing by.

[Instrumental]

SUMMERTIME

Y la vida es fácil

Los peces están saltando

Y el algodón es alto

Oh, tu papá es rico

Y tu ma es guapa

Así que calla, pequeño bebé

no llores.

[Verso 2]

Una de esas mañanas

Vas a levantarte cantando

Entonces extenderás tus alas

Y tomarás el cielo

Pero hasta esa mañana

No hay nada que pueda hacerte daño

Con papi y mami esperando.

[Instrumental]

