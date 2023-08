gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

«Summertime» es una composición de George Gershwin, con letra de DuBose Heyward, Dorothy Heyward e Ira Gershwin concebida como aria para la ópera Porgy y Bess, de 1935.

Durante años, Porgy y Bess no se representó en los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, sin embargo, la ópera encontró mayor éxito. Durante la década de 1950, la ópera tuvo un gran éxito en Londres, Leningrado y Milán. “Summertime” alcanzó una enorme popularidad desde el estreno de Porgy y Bess, y fue rápidamente adoptada y adaptada como estándar de jazz.

Gershwin comenzó a componer la canción en diciembre de 1933, intentando crear su propio espíritu al estilo de la música popular afroamericana de la época. Gershwin había terminado de configurar el poema de DuBose Heyward para la música en febrero de 1934, y pasó los siguientes veinte meses completando y orquestando la partitura de la ópera. La canción se interpreta tres veces a lo largo de la ópera Porgy y Bess.

Se ha acusado a Gershwin y Heyward de producir una ópera que aprovechó los estereotipos y tópicas percepciones de los afroamericanos. En esa época muchos músicos y artistas angloamericanos se sintieron atraídos por las imágenes y los sonidos que emanaban de las comunidades afroamericanas durante esos años, con una creencia estereotipada en su «inocencia» y el «aspecto infantil» de una raza aún no corrompida por los excesos de la civilización.

“Summertine” fue estrenada por primera vez el 19 de julio de 1935, con George Gershwin tocando el piano y dirigiendo la orquesta y con Abbie Mitchell cantando el papel de Clara, siendo la primera artista en grabar “Summertime” de ese musical.

Hasta el lanzamiento del álbum de jazz de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong Porgy and Bess, “Summertime” era todavía relativamente desconocida por el gran público, pues se trataba de una composición musical para una ópera. Evidentemente, la melodía simple de “Summertime” dejó mucho espacio para la improvisación, y los instrumentistas y cantantes de jazz fueron adaptándola a sus estilos como si la canción fuera suya. Mahaila Jackson se convirtió en una de las cantantes de gospel más influyentes del mundo. En 1956, sin embargo, Jackson lanzó “Summertime”, una de las pocas veces que grabó música que no era religiosa. Miles Davis grabó la versión instrumental de “Summertime” en solo cuatro días en el verano de 1958. El éxito de “Summertime” no se detuvo en Estados Unidos. En la década de los 70, la canción había viajado a Jamaica, y pronto se dio a conocer la interpretación del reggae de B. B. Seaton. A medida que la canción se extendió por todo el mundo, también lo hicieron varias interpretaciones. Desde la versión de jazz latino de Mongo Santamaría, en la década de 1980, hasta la versión de la cantante beninesa Angelique Kidjo, en 2012 (cantó en su lengua materna), “Summertime” se adaptó una y otra vez. En la producción ENO en 2018 de The Gershwins Porgy and Bess, “Summertime” fue cantada por Nadine Benjamin.

Forma parte del Great American Songbook. Se ha convertido en una de las canciones más versionadas a lo largo del Siglo 20, con unos 38,000 diferentes versiones registradas. Se encuentra en el puesto número 3 del ranking del sitio web especializado JazzStandards.com que recoge a las composiciones que aparecen con más frecuencia en los discos compactos actualmente disponibles de artistas de jazz. La gran versatilidad sonora de Summertime hace que se haya versionado prácticamente en todos los géneros, desde música disco hasta reggae. Desafortunadamente, Gershwin no vivió lo suficiente para ver a su canción convertirse en la mundialmente famosa que es hoy”.