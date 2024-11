Pasan los años y una y otra vez viene la oferta política de mayores atribuciones, mayor presupuesto y despliegue, más armas, tecnología y el aplauso está asegurado, sin embargo, los amplísimos márgenes de opacidad en la gestión de todo eso, vuelve a asegurar la falla.

Tenemos en México un problema histórico, masivo y crónico con el equilibrio entre los poderes y los controles en materia de políticas e instituciones de seguridad. La rentabilidad política, electoral y la preferencia social por mucho mayoritaria no apoyan ese equilibrio. Salvo excepciones ínfimas, no se promueve y no se cree en el control y la rendición de cuentas como palancas de legitimidad, legalidad, eficiencia y eficacia; más bien al contrario, se les ve como un estorbo.

Es en rigor una fórmula perdedora asegurada; se esperan los mejores resultados sin tener bajo control suficiente los medios para lograrlos. Cualquiera sabe bien que eso no es posible, pero la resistencia es descomunal y en mucho de ahí viene nuestra prolongada crisis en seguridad.

No se confundan, esto es estrictamente transversal a todos los colores políticos y a la sociedad misma y son liderazgos aislados los que hacen lo contrario. Vaya, en foros de toda naturaleza hasta parece aburrir el hablar de controles y rendición de cuentas, como si se perdiera el tiempo, cuando en realidad es la llave de los ajustes estructurales para la mejora comprobada y sostenida. Estamos ante un déficit que incluso debe mirarse a la manera de una disonancia cognitiva.

Hay quienes usan la debilidad de esto para sacar provecho en muchos sentidos, pero lo más importante es que eso es posible gracias a la asociación según la cual, a mayores poderes y recursos, mejores resultados; en consecuencia, todo aquello que busque la justificación, revisión, evaluación y fiscalización, en la creencia profunda, se asimila como un obstáculo.

Entonces pasan los años y una y otra vez viene la oferta política de mayores atribuciones, mayor presupuesto y despliegue, más armas, tecnología y el aplauso está asegurado. Pero los amplísimos márgenes de opacidad en la gestión de todo eso, la imposibilidad de asegurar el auténtico control interno y externo, vuelve a asegurar la falla y, paradójicamente, la falla misma genera más presiones para la nueva respuesta incremental, creándose así un círculo vicioso perfecto. Le he llamado pinza perfecta porque Estado y sociedad convergen.

Específicamente en cuanto a la evaluación esto es epidémico en nuestra región. “Un estudio reciente revela que se han implementado 109 programas para prevenir o reducir los homicidios en América Latina y el Caribe (1), pero sólo 18 de ellos han sido objeto de una evaluación de impacto”, siendo que la tasa regional promedio de ese delito es casi 20, cerca de cuatro veces el promedio global, equivalente a 5.8.

Es muy posible que esta tendencia continuará, salvo excepciones. La crisis de seguridad provoca presiones que cierran en lugar de abrir espacios para los cambios profundos, si bien a veces emergen liderazgos políticos e institucionales que sí logran equilibrar la operación urgente y la inversión en el rediseño progresivo de impacto estructural.

La reforma en proceso de aprobación que amplía de manera sustancial las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana incluye el mandato de auditar los fondos federales aportados a entidades federativas y municipios, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Positivo e importante. Además, la gestión del Secretario Omar García Harfuch en la Ciudad de México en efecto incluyó iniciativas de mejora con acompañamiento técnico especializado externo, bajo un marco mucho más amplio de comprensión y abordaje de la seguridad, como lo confirma este imperdible reporte de El Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México (2).

Bien, pero, en mi concepto, insuficiente si no se termina con el apagón de la fiscalización desde el Congreso de la Unión y tampoco se habilitan controles externos innovadores, permanentes y vinculantes, con participación ciudadana. Sí, control sobre control, bajo la buena práctica de la redundancia, como lo enseña bien este manual internacional (3).

Ya años atrás se habló de una súper secretaría y se aplaudió todo, sin equilibrios. ¿Aprendemos?

