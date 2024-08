No sé si veremos la suspensión de labores, pero sí creo que es necesario que pongamos más atención nosotros como ciudadanía a esta reforma judicial, y que cualquier reforma que se realice, respete los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y no politice el acceso a la justicia.

El día de ayer se empezó a correr en redes sociales un documento denominado “Acuerdo General 11/2024 declaratoria formal de suspensión de labores” donde se informaba que el Poder judicial de la Federación había decidido hacer del conocimiento al público en general que suspenderá labores a partir del primer minuto del próximo 21 de agosto del presente año. La suspensión en cuestión era aplicable para los plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de circuito auxiliares, tribunales colegiados de apelación, centros de justicia penal federal, juzgados de distrito, juzgados de distrito auxiliares, centro nacional de justicia especializado en control de investigación y tribunales laborales federales de asuntos individuales y colectivos.

Se señalaba en dicho documento que la suspensión de labores sería indefinida y que durante ese periodo se interrumpirían los plazos procesales. Esto no aplicaría para los casos urgentes, para lo cual se tendrían guardias. Es importante mencionar que dicho documento es falso.

Ahora bien, esta misma semana el Senador Ricardo Monreal señaló que “en las próximas horas” se circularía el proyecto de Dictamen sobre la reforma en cuestión y que el dictamen en cuestión debería de quedar concluido antes del último de agosto.

Quizá en respuesta a dicha declaración del Senador, el próximo lunes 19 de agosto se votará: “la suspensión temporal de las actividades jurisdiccionales derivada de la iniciativa de Reforma Judicial presentada por el Poder Ejecutivo, misma que será discutida por el Poder Legislativo”, en protesta por la reforma que busca el Presidente López Obrador, en caso de que se apruebe la misma, quedarían juzgados y tribunales de guardia para atender casos que requieran urgente solución.

La JUFED (Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación) es quien está convocando a sus integrantes a votar por la suspensión temporal (esto no es falso) y en caso de que la mayoría de sus integrantes lo apruebe, sí se tendrá un paro de labores el próximo 21 de agosto, el cual incluiría todos los órganos que señalamos en el primer párrafo y continuará según la propia JUFED hasta que se cumplan sus peticiones y la suspensión se levantaría con la aprobación de las mesas directivas y nacionales.

Me permito señalar que nunca pensé que viera al Poder Judicial de la Federación en suspensión de labores, pero estos últimos años y días me ha tocado presenciar cosas que jamás pensé ver.

No sé si veremos la suspensión de labores, pero sí creo que es necesario que pongamos más atención nosotros como ciudadanía a esta reforma judicial, y que cualquier reforma que se realice, respete los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y no politice el acceso a la justicia.

PD 1._ Ex consejeros del IFE-INE y ex magistrados del Tribunal TEPJF enviaron una carta al INE, donde solicitan se evite una sobrerrepresentación inconstitucional y se dé una adecuada representación a las fuerzas políticas a partir del respaldo ciudadano recibido el pasado 2 de junio.

PD 2._ “Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana”, Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade.

PD 3._ El día de ayer renunció Sara Bruna Quiñonez, hoy ex Fiscal General del Estado de Sinaloa, señalando que se retiraba del cargo para no entrar en controversias que puedan afectar carpeta de investigación alguna.