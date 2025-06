TACO: mucho ruido, poca acción

En el mercado, como en la vida, tu palabra vale... hasta que deja de valer. Y cuando eso pasa, ya no vendes. Ni lideras. Solo haces ruido”.

TACO (Trump Always Chicken Out / Trump Siempre se Raja) es una ironía creada por Wall Street que aprendió a ganar dinero cuando el presidente anunciaba medidas drásticas —como aranceles—, solo para retractarse días después. Compraban acciones cuando amenazaba, y las vendían cuando se echaba para atrás. En el caso de México, anunció aranceles de 25% en febrero, luego lo bajó a 10% en marzo y posteriormente 0% en abril. En junio acaba de anunciar que aumentaría (al 50%) el impuesto al acero, veamos que acaba sucediendo.

¿Existe TACO

en los negocios?

Hace unos meses Miguel, director comercial de una distribuidora con historial de bajos resultados, reunió a su equipo con semblante serio. Las ventas del trimestre anterior habían sido decepcionantes, y su tono reflejaba una determinación inusual:

“Esto no puede seguir así. Si no alcanzamos las metas este trimestre, habrá reestructuraciones significativas. Implementaremos planes de desempeño rigurosos, y quien no esté a la altura, tendrá que buscar otras oportunidades”.

El mensaje fue claro y contundente. Diseñado para motivar... o intimidar. El equipo, aunque nervioso, sintió la urgencia y se comprometió a redoblar esfuerzos.

Pero llegó el cierre de trimestre, y las ventas volvieron a quedar por debajo de lo esperado.

¿Y qué hizo Miguel? Nada.

Las “reestructuraciones significativas” nunca llegaron. Los “planes rigurosos” no pasaron del PowerPoint. El “quien no esté a la altura” siguió en su lugar.

La analogía es clara. En ventas, como en política, prometer sin cumplir —o amenazar sin ejecutar— destruye credibilidad.

Y sin credibilidad, no hay liderazgo que valga.