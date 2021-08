Secretario de Guerra (1904-1908)

En 1904, Roosevelt designó a Taft como Secretario de Guerra. Esta designación permitió a Taft mantenerse involucrado en Filipinas además de que Roosevelt le aseguró a Taft que lo apoyaría para su posterior designación en la corte, mientras Taft accedía a apoyar a Roosevelt en la elección presidencial de 1904. Roosevelt tomó las decisiones básicas referentes a los asuntos militares, empleando a Taft como un vocero cosmopolita que haría campaña para la reelección de Roosevelt en 1904. De la designación de Taft, Roosevelt declaró, “Si hubiera tres como tú; podría designar uno a la corte, uno al departamento de guerra y uno a las Filipinas”. Taft se reunió con el emperador de Japón, el cual lo alertó de la probabilidad de guerra con Rusia. En 1905, Taft se reunió con el Primer Ministro japonés Katsura Taro. En esa reunión, ambos firmaron un memorándum diplomático secreto actualmente conocido como “Acuerdo Taft-Katsura”. Contrario a los rumores, el memorándum no estableció ninguna política nueva sino que ratificó las posiciones públicas de ambas naciones.

Política exterior

La política exterior llevada a cabo por el Secretario de Estado Philander C. Knox se basaba en la diplomacia del dólar para alcanzar sus objetivos en América Latina y Asia Oriental a través del uso de su poder económico para garantizar préstamos al extranjero. El término, acuñado originalmente por el Presidente Theodore Roosevelt, fue utilizado con particular éxito en Venezuela, Nicaragua, Cuba, China y Liberia. A pesar de los éxitos, “la diplomacia del dólar” no pudo contrarrestar la inestabilidad económica y la marea revolucionaria en lugares como México, República Dominicana, Nicaragua, y China. Históricamente los latinoamericanos han mostrado su disconformidad con el papel que el gobierno de los Estados Unidos y las corporaciones norteamericanas han jugado en el uso del poder económico, diplomático y militar para abrir los mercados extranjeros.

En 1912, el Presidente William H. Taft afirmaba en relación con la política exterior de su país:

‘No está lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. Todo el hemisferio será nuestro, de hecho como, en virtud de nuestra superioridad racial, ya es nuestro moralmente’.