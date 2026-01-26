Talleres de IA

Ayuda a pensar mejor, estructurar opciones, anticipar riesgos. Pero no decide por ti. Acelera, te estás quedando atrás.

La IA te da respuestas, tú tienes que traer las preguntas correctas. Eso demanda pensamiento, no tecnología. Instalarla no es un tema tecnológico, es saber prudencial

Hace unas semanas convocamos en nuestra firma a un “Taller de Inteligencia Artificial”. Dos días completos, sin presentaciones prefabricadas ni consultores externos. Solo nuestra gente compartiendo lo aprendido en la trinchera, resolviendo problemas específicos con IA generativa. Lo que salió de ahí me dejó claro que esta batalla no se gana con tecnología, se gana con criterio.

Mientras el mundo empresarial habla de centros de excelencia y capacitación masiva, nosotros nos fuimos directo al grano. Le pedimos a nuestra gente que dominara los principales modelos de lenguaje: ChatGPT, Claude, Gemini. Les dimos acceso a las versiones profesionales y les dijimos algo simple: busquen un problema real en su área y resuélvanlo. Sin permiso, sin comités, con responsabilidad.

Lo que pasó fue revelador. En distintas partes de la organización surgieron iniciativas. Algunas fallaron, otras funcionaron tan bien que se replicaron. Nuestra Gerente de Desarrollo Tecnológico avanzó en pocos días u horas en proyectos que antes tomaban semanas. Un consultor redujo a minutos lo que antes le costaba horas. Pero lo más importante no fue lo que lograron hacer, fue lo que aprendieron sobre cómo piensan y utilizan sus conocimientos.

Esta nueva tecnología no reemplaza criterio, lo expone. Cuando un líder la usa seriamente, se hace evidente si piensa con claridad o navega en la niebla. Si sabe formular preguntas profundas o solo pide respuestas rápidas. La IA amplifica la calidad de pensamiento, pero también amplifica su pobreza.

He visto empresarios emocionados porque “ChatGPT les escribió un plan estratégico en cinco minutos”. El problema es que ese plan probablemente no sirva para nada. Solo se generó texto, no estrategia. Sin tensión de análisis real, sin preguntas difíciles, sin conocimiento profundo del negocio.

La mayoría de las empresas no está adoptando Inteligencia Artificial. Están coleccionando herramientas que no saben gestionar, están usándola como quien compra software. Contratan licencias, atienden a webinars, crean políticas. Y creen que con eso ya están dentro del juego.

La pregunta no es solo en qué procesos la podemos utilizar. La clave es definir: ¿En qué decisiones críticas queremos pensar mejor, más rápido y con menos sesgo? ¿Dónde necesitamos claridad que hoy no tenemos? La IA te da respuestas, tú tienes que traer las preguntas correctas. Eso demanda pensamiento, no tecnología. Instalarla no es un tema tecnológico, es saber prudencial.

En nuestro taller quedó claro que quienes realmente aprovechan la IA no son los que usan más prompts. Son los que tienen claridad sobre qué quieren lograr, los que entienden profundamente su trabajo y saben qué decisión están mejorando.

El verdadero reto es de liderazgo. Gobernarla bien significa rediseñar cómo quieres que tu empresa piense. Pasar de “hazme este reporte” a “ayúdame a estructurar este problema”, de “dame una respuesta” a “muéstrame opciones que no estoy considerando”. Eso demanda madurez y líderes que sepan pensar críticamente, que entiendan que esta tecnología bien usada libera tiempo operativo, pero eleva la responsabilidad sobre qué decidir y por qué.

La IA eleva la vara del liderazgo. Y eso incomoda. Por eso muchas empresas prefieren la superficie. Compran herramientas, hacen anuncios, publican que ya están aplicándola. Pero cuando indagas, descubres que nadie sabe para qué. Que las decisiones importantes siguen igual: lentas, basadas en intuición, sin análisis profundo. En el fondo no se transformó nada.

Entendamos la Dueñez de la IA de manera integral: con intencionalidad (cada uso responde a una decisión real), liderazgo (criterios, límites, responsabilidades, pensamiento antes que automatización), aprendizaje compartido (cada proyecto se comparte y documenta, pueden participar muchos miembros de la organización).

Los invitamos a adueñarse de la transformación que la gestión de la IA puede generar, que nos ayude a pensar y liderar mejor, a eficientar procesos críticos, a crear valor más eficientemente. Si no nos movemos rápido, quien lo haga nos sustituirá.