También se ayuda desde un escritorio

Cuando hablamos de ayudar a quienes más lo necesitan, casi siempre pensamos en la entrega de alimentos. Imaginamos camiones, centros de acopio, voluntarios cargando cajas o familias recibiendo apoyo. Sin embargo, hay una parte igual de importante que pocas personas ven y que hace posible que toda esa ayuda llegue a donde debe llegar.

En el Banco de Alimentos de Culiacán atendemos a miles de personas y familias. Para hacerlo de manera ordenada, justa y transparente, necesitamos mantener actualizada la información de nuestros beneficiarios. Detrás de cada expediente existe una historia, una necesidad y una responsabilidad que debemos atender con seriedad.

Cada cierto tiempo realizamos actualizaciones de expedientes y estudios socioeconómicos. Verificamos información, revisamos documentos y confirmamos que los apoyos continúen llegando a quienes realmente los necesitan. Este trabajo es fundamental para garantizar la transparencia de nuestros programas y para asegurar que los recursos se utilicen de la mejor manera posible.

Es una tarea que requiere tiempo, atención y muchas horas de trabajo. Mientras más beneficiarios atendemos, mayor es también la responsabilidad de mantener nuestros registros actualizados y en orden.

Por eso hoy queremos hacer una invitación especial a la ciudadanía.

Estamos buscando personas que deseen sumarse como voluntarias para apoyar en actividades de captura, registro y actualización de información de beneficiarios. No se necesita experiencia especializada. Lo más importante es tener disposición para ayudar, responsabilidad y ganas de contribuir con una causa que impacta positivamente a miles de familias.

A veces pensamos que para hacer la diferencia es necesario realizar grandes acciones. La realidad es que una llamada, un expediente actualizado o una base de datos correctamente capturada también forman parte de la ayuda. Son tareas silenciosas, pero indispensables para que los alimentos lleguen a quien más los necesita.

Si eres estudiante, profesionista, jubilado, ama de casa o simplemente tienes algunas horas disponibles por las mañanas, tu apoyo puede ser de gran valor para nosotros.

El voluntariado se realiza de 8:15 de la mañana a 1:00 de la tarde en nuestras instalaciones del sector Abastos.

Ayudar no siempre significa cargar una caja de alimentos. A veces, ayudar también significa sentarse frente a una computadora y dedicar unas horas para que una organización pueda seguir trabajando con orden, transparencia y cercanía con las personas que atiende.

Si deseas sumarte, comunícate al 667 473 8359. Nos dará mucho gusto recibirte y trabajar juntos por una causa que beneficia a miles de familias de nuestra comunidad.