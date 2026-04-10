Tatiana y la Gubernatura de Nuevo León

Nuevo León es un trofeo por su fuerza económica, por lo que es muy apetecible para Morena, por lo que Tatiana tiene grandes posibilidades de ser candidata y, según encuestas, de ganar.

En días pasados hice un viaje con compañeros de la generación 1982 de ingenieros industriales del Tec de Monterrey. Obvia decir que un número importante de los asistentes son o viven en Monterrey por lo que un tema obligado de conversación fue la postulación de Tatiana, mi hermana, a la precandidatura por la Gubernatura de Nuevo León en 2027.

Uno de los compañeros, amigo cercano a mi familia, me preguntó directo: ¿habrá que apoyarla? Otro colega cuestionó que ¿si Tatiana ganaba, se movería hacia el centro ideológico o seguiría la línea radical de la 4T de los últimos tres años dictada desde el Gobierno federal?

Otro tema que surgió es que, de acuerdo con lo publicado por sus redes sociales, se podría concluir que Tatiana ya anda en precampaña, aunque cuidadosa del discurso para no caer en una ilegalidad, la pregunta que surge es ¿por qué no ha renunciado a su cargo en la SRE? ¿Es ético mantener una posición en el Poder Ejecutivo y a la par estar promoviendo su imagen con fines electorales?

La respuesta a estos cuestionamientos se dio en partes y así lo haré ahora. Primero, creo que Tatiana debería renunciar a su puesto para dedicarse a promocionar su persona como aspirante a la Gubernatura de Nuevo León. El directorio del IMME sigue presentando a la maestra Tatiana Clouthier como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El decreto por el que se crea el IMME señala en el artículo 2 que “el objeto del instituto será promover estrategias... tendientes a fortalecer sus vínculos (de las comunidades) con México y fomentar su integración en las sociedades en las que residen y se desenvuelvan, así como ejecutar directrices que emanen del consejo nacional para las comunidades mexicanas en el exterior”.

Ver a Tatiana en sus redes sociales acercándose a las comunidades de Nuevo León da gusto por su interés de dialogar, pero esta tarea es totalmente ajena al objetivo del IMME, que busca vinculación con las comunidades de mexicanos en el extranjero.

Por otro lado, la trascendencia de la elección del junio 6 de 2027 deberá centrarse en si los mexicanos seremos capaces de recobrar el rumbo del desarrollo político, económico y social del País generando los contrapesos institucionales que demanda el ejercicio sano del poder en toda sociedad democrática.

Esto significa empezar por quitarle a Morena la mayoría en el Congreso, y en 2027 existe posibilidad de establecer un límite al poder en la Cámara de Diputados federal.

Si bien la aspiración de Tatiana por la Gubernatura del principal estado industrial del País es genuina, apoyar a Morena para la Gubernatura en dicho estado es provocar que la elección de Gobernador ”jale” posibles triunfos para diputados locales y federales a favor de Morena, lo que no es deseable; y Nuevo León cuenta con 14 diputados federales.

¿Se moverá Tatiana hacia el centro? Ningún Gobernador quiere disentir con la Presidenta y así evitar que los castigue presupuestalmente o retire apoyo para la seguridad. ¿Habrá que apoyarla? ¿Quieres apoyar a Morena en esta próxima elección de 2027? Aquí tienes tu respuesta.

Nuevo León es un trofeo por su fuerza económica, por lo que es muy apetecible para Morena, por lo que Tatiana tiene grandes posibilidades de ser candidata y, según encuestas, de ganar.

El tiempo dirá.