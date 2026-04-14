Nada extraño el equivocado linchamiento del Teesin porque las comunidades virtuales creyeron que el golpe al IEES era para Castro y procedieron a arroparla como víctima

Fue más la polvareda levantada que el viento que sopló en torno a la resolución del Tribunal Estatal Electoral donde le regresa al órgano que tendrá a su cargo la organización de la votación constitucional para Gobernador de Sinaloa el expediente que exonera a la Senadora Imelda Castro de supuestos actos anticipados de campaña. No obstante, al correr la cuenta regresiva del proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional para postular a quien pretenda suceder en el cargo a Rubén Rocha Moya, el más mínimo soplido de los poderes puede originar tornados políticos.

La gente también reaccionó a la defensiva instalando la percepción de guerra sucia contra Imelda Castro, a tono con el desaseo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que igual pudo haber actuado con cierta prevención de las deficiencias que le señala el Tribunal pues tuvo a la mano el tiempo necesario y los argumentos sólidos para solventar más los alegatos que una vez ajustado a los términos que exige el Teesin serán dictaminados en el mismo sentido que exime a la Legisladora.

Así fue cómo un mero acto judicial-administrativo que le ordena al IEES investigar de manera más exhaustiva y revalorar las pruebas en las cuales el Partido Acción Nacional basó la denuncia contra Imelda Castro, desató rachas turbulentas que pusieron en el foco al Poder Judicial por la posible imparcialidad frente al caso de muchos pretensos desbocados que se mueven como carros sin frenos en la pronunciada pendiente del futurismo de Morena y de la Oposición.

Importa observar que tampoco fue un fallo unánime del Teesin ya que dos magistrados, Aída Inzunza Cázares y Donato Vega Márquez, respaldaron la solicitud de que el Instituto Electoral enmendara los yerros y el tercero, Luis Alfredo Santana Barraza, defendió el laudo de origen por considerar que no existen elementos suficientes que acrediten infracciones a la Ley en la materia. Aunque lo más interesante resultó ser el veredicto emitido en las plataformas digitales.

Las redes sociales son el mejor termómetro para medir el sentimiento ciudadano y esta vez la conversación viró al posible complot político contra la Senadora que recorre el territorio estatal una y otra vez, según ella para dar a conocer los logros del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación que está a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Nada extraño el equivocado linchamiento del Teesin porque las comunidades virtuales creyeron que el golpe al IEES era para Castro y procedieron a arroparla como víctima.

Se trata del ciberespacio como campo de batalla de políticos de Morena y de otros partidos donde la pelea por las audiencias es generalizada y, sea cual sea el motivo, los candidateables sí desarrollan estrategias para posicionarse en el conocimiento y ánimo de los votantes. El combate por seducir a sufragantes confronta a los aspirantes, pero los cibernautas no se quedan atrás ni se andan por las ramas al defender simpatías y adhesiones o estructurar hipótesis intrigantes.

Pero no es posible sustentar aún la eventual inclinación del Tribunal Electoral a favor o en contra de alguna de las candidaturas a Gobernadora o Gobernador, ya que el resolutivo va dirigido al IEES con el carácter conminatorio a que corrija deficiencias en la integración del acuerdo que no encontró a Imelda Castro contraviniendo normas de proselitismo extemporáneo. Y todo indica que el Instituto sí realizó mal las diligencias e hizo las conclusiones sobre las rodillas.

El Teesin plantea con absoluta claridad que el Instituto Electoral incumple el principio de exhaustividad al omitir el análisis del material probatorio adjunto a la denuncia interpuesta por el PAN contra ICC, y esto visto desde el andamiaje legal es lo único que existe y seguramente una vez rectificadas las faltas las pasiones preelectorales desbordadas retornarán los cauces de la serenidad.

En tanto, los social media entran a rounds de calentamiento en Sinaloa como señal de involucramiento en la gran decisión que viene en cuanto a quién poner al frente del timón de Sinaloa. Al subirse las comunidades virtuales a un ring que apenas es instalado y con árbitros indecisos en aplicar las reglas, la denuncia del PAN contra Imelda Castro y el diferendo entre Tribunal e Instituto electorales nomás son preludios del toma y daca que sube de intensidad.