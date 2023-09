gcalles@tec.mx

Los mercados también siguieron de cerca el progreso de una resolución presupuestaria en Washington, D.C. durante el fin de semana, en la que no hubo señales de acuerdo entre los legisladores para mantener al Gobierno estadounidense financiado durante el resto del año fiscal. Las leyes de gasto actuales en Estados Unidos expirarán el 30 de septiembre. Eso significa que si el Legislativo no llega a un acuerdo antes de las 12:01 am del 01 de octubre, el Gobierno cerrará parcialmente, situación conocida como “shutdown” y que ya ha sucedido en varias ocasiones en la historia reciente.