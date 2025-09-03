Este jueves 4 de septiembre, con un espectacular concierto, inicia la OSSLA su Temporada de Otoño, que tiene como lema: “Nuevos Horizontes Artísticos”, a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

Este jueves 4 de septiembre, con un espectacular concierto, inicia la OSSLA su Temporada de Otoño, que tiene como lema: “Nuevos Horizontes Artísticos”, a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, bajo la conducción del director huésped, Alexander Humala, y el pianista solista, Sheng Cai. La entrada es libre.

Las obras que se interpretarán son muy atractivas. Inicia con Tres Piezas al Estilo Barroco, del compositor polaco, Krzysztof Penderecki. Estas piezas son muy atractivas y no tienen nada que ver con el estilo que le conocimos en la música de suspenso compuesta para las películas El resplandor y El exorcista. Se compone de un aria lenta y dos minuettos.

El concierto prosigue con la interpretación de la exquisita Octava Sinfonía de Schubert, conocida como “La Inconclusa” o “Inacabada”, debido a que el autor solamente compuso dos movimientos.

Finalmente, el platillo fuerte del concierto lo constituye El Tercer Concierto de Rachmaninov, que ejecutará el virtuoso solista chino-canadiense, Sheng Cai. Es una preciosa obra romántica, porque Rachmaninov se resistía a abandonar ese sutil terreno para dar cabida a los nuevos sonidos que adoptaba la música de su tiempo. Es una pieza muy difícil de interpretar, que requiere gran vigor y virtuosismo. Incluso, se puede decir, que el pianista termina casi completamente agotado la ejecución de esta majestuosa obra.

Rachmaninov expresó: “La nueva música parece crear no desde el corazón, sino desde la cabeza. Sus compositores piensan, no sienten. Carecen de la capacidad de exaltar con sus obras: meditan, protestan, analizan, razonan, calculan y reflexionan, pero no exaltan. Me siento como un fantasma vagando por un mundo ajeno. No puedo desechar la antigua forma de escribir ni asimilar la nueva. Me he esforzado mucho por sentir la música actual, pero no me llega”.

