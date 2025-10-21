Temporada de reportes

Los inversionistas se alistan a una intensa semana de reportes financieros en México. De acuerdo con el consenso, los expertos esperan un trimestre de desaceleración generalizada, con factores como presiones de costos por la inflación, pérdida de dinamismo en el consumo interno, efectos climáticos que impactaron operaciones y un peso más estable, que reducirá distorsiones cambiarias.

Iniciamos ayer la semana con una jornada accionaria positiva para todas las bolsas de valores importantes del planeta. El mercado de valores estadounidense finalizó con ganancias, mientras que los inversionistas aguardaron la información financiera de las empresas al tercer trimestre del año, sin dejar de lado su perspectiva sobre el cierre de gobierno. De esta manera, los tres índices accionarios sumaron su segundo día consecutivo de ganancias.

A pesar de la alta volatilidad de la semana pasada, con el principal índice de volatilidad alcanzando su nivel más alto desde abril debido a una combinación de factores como la posible guerra comercial entre la Unión Americana y China, los principales índices bursátiles estadounidenses registraron ganancias semanales. Apoyaron los resultados corporativos mejores de lo esperado de algunas emisoras.

El buen comienzo de la temporada de resultados del tercer trimestre también impulsó la confianza de los inversionistas. Hasta el momento, el 76 por ciento de las 58 empresas del SP500 que han publicado resultados han superado las expectativas y los inversionistas esperan que los reportes de esta semana muestren ganancias sólidas, posiblemente eclipsando cualquier desafío en el panorama macroeconómico.

De este lado de la frontera, el mercado bursátil azteca cayó ayer por segundo día consecutivo, mientras que los inversionistas se alistan a los reportes financieros de las empresas locales y siguen de cerca la situación comercial entre Estados Unidos y China.

Pasando a temas energéticos, observamos que los precios del petróleo cayeron en cuatro de las últimas cinco sesiones, en medio de las expectativas de sobreoferta en el mercado tras el aumento de la producción a nivel global. Así, el precio del contrato de noviembre del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, bajó 0.03 por ciento para cotizarse en 57.52 dólares, mientras que el precio contrato de noviembre del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, cayó 0.46 por ciento para colocarse en 61.01 dólares por barril. Los referentes operaron en su menor nivel desde mayo.

La confianza en el mercado se ha debilitado ante las crecientes señales de un exceso de oferta emergente, con el crudo almacenado en petroleros en el mar alcanzando su nivel más alto desde la pandemia. La Agencia Internacional de Energía advirtió la semana pasada que los inventarios mundiales están aumentando debido a un mayor suministro de la Organización de los Países Exportadores y sus aliados y los productores del hemisferio occidental, mientras que la demanda se desacelera en medio de las continuas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Según analistas especializados, las persistentes tensiones comerciales y la desaceleración del crecimiento chino han añadido más presión, mientras que las posiciones largas netas especulativas en Brent se han reducido a su mínimo en cinco meses.

En asuntos cambiarios, tenemos que el peso mexicano frenó tres días de ganancias ante el dólar estadounidense, mientras que los inversionistas siguen sin información económica de relevancia en Estados Unidos por el cierre de gobierno. De acuerdo con los registros del Banco de México, el peso cerró ayer en 18.41 unidades interbancarias por dólar, lo que representa una depreciación de 2 centavos frente a su cierre previo del viernes. En paralelo, el Índice Dólar, DXY, que mide el desempeño del billete estadounidense frente a otras monedas, avanzó marginalmente para ubicarse en 98.58 unidades.

Ayer se cumplieron 20 días del cierre de operaciones del Gobierno en Estados Unidos y, hasta el momento de escribir estas líneas, se esperaba la sesión del Senado para intentar aprobar una ley de financiamiento de corto plazo. Algunos analistas consideraban que podría fracasar de nuevo la votación, debido a que no se habían anunciado acuerdos entre republicanos y demócratas respecto a la continuidad de subsidios fiscales para servicios médicos que fueron eliminados en la ley fiscal conocida como “The One Big Beautiful Bill”.

Destacaron en la sesión de ayer comentarios del asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien afirmó que es probable que esta semana culmine el prolongado cese de actividades de la administración pública estadounidense. También indicó que muchos congresistas demócratas “moderados” estarían dispuestos a dialogar sobre la propuesta republicana, que busca financiar las operaciones federales hasta el próximo 21 de noviembre y había fallado en el Senado 10 veces, hasta la mañana de ayer, por falta de apoyo de la Oposición.

El cierre del Gobierno mantiene suspendida la publicación de información macroeconómica oficial. Aun así, se espera que el viernes se dé a conocer el Índice de Precios al Consumidor de septiembre y la expectativa es que el indicador haya aumentado un 0.4 por ciento mensual, lo que llevaría la tasa anual al 3.1 desde el 2.9 por ciento anterior. Este reporte es un indicador clave antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que se llevará a cabo a finales de este mes. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.