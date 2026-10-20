Temporada de reportes corporativos

La semana pasada fue dominada por una fuerte venta de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta en Asia y América, mientras que fue negativa en Europa. Los mercados accionarios estadounidenses finalizaron con resultados encontrados este lunes, aunque destacó un repunte en las acciones tecnológicas y de semiconductores que permitió al Nasdaq recuperarse parcialmente de las fuertes pérdidas de la semana pasada. Lo anterior, mientras los inversionistas mantienen la atención en los próximos reportes trimestrales de grandes empresas tecnológicas.

Con ello, el Dow Jones ligó dos sesiones a la baja, en tanto que el SP500 y el Nasdaq subieron por segunda vez en los últimos tres días de operación. Además, el Nasdaq repuntó a niveles que no alcanzaba desde el 2 de octubre. Los inversionistas esperan con atención los resultados de Meta Platforms y Tesla esta semana, así como las perspectivas de las compañías tecnológicas sobre el gasto en inteligencia artificial. El mercado buscará señales de que los ingresos y las utilidades podrán justificar las elevadas inversiones, en un entorno de mayores rendimientos de los bonos y costos de financiamiento.

La semana pasada fue dominada por una fuerte venta de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial. El índice de semiconductores cayó en ocho sesiones consecutivas e igualó su racha negativa más larga desde 2008. La inflación también sorprendió al alza con el índice de precios al consumidor de septiembre subiendo 0.6 por ciento mensual y 3.7 por ciento anual, por encima de lo esperado, y con el índice de precios al productor subiendo 1.3 por ciento mensual, elevando la probabilidad de un alza de la tasa de referencia en diciembre a cerca de 74 por ciento. Con la Reserva Federal en su periodo de silencio previo a la reunión del 27 y 28 de octubre, los reportes corporativos serán el foco de atención de los mercados esta semana.

De este lado de la frontera, los mercados accionarios mexicanos cerraron la sesión del lunes al alza, en un entorno internacional marcado por la recuperación parcial de las acciones tecnológicas en Wall Street y con la atención de los inversionistas puesta en los reportes trimestrales corporativos. La sesión de ayer estuvo marcada por un rebote de las acciones tecnológicas, impulsado por semiconductores.

En noticias destacadas, Grupo Gigante anunció el nombramiento de José Antonio Meade Kuribreña como el próximo presidente de su consejo de administración, en sustitución de Ángel Losada, quien decidió retirarse luego de haber integrado el consejo de administración de Gigante desde 1983 y de desempeñarse como presidente ejecutivo de la empresa desde 2003. Por otro lado, Estados Unidos levantó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas, como Volaris y AeroMéxico, abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

En México, la inflación de la primera quincena de octubre, que se publicará el jueves, permitirá evaluar si las presiones sobre los precios se mantienen contenidas, después de alcanzar 3.42 por ciento en la primera quincena de septiembre. Finalmente, la agencia HR Ratings revisó a la baja la calificación global de largo plazo de Petróleos Mexicanos a HR BBB, con perspectiva “estable”, en línea con la acción tomada para la nota soberana de México y ratificó la calificación de largo plazo en escala nacional de la petrolera en HR AAA, con perspectiva “estable”.

En asuntos energéticos, tenemos que los precios internacionales del petróleo cerraron la jornada del lunes con desempeño mixto, ante la posibilidad de un mayor suministro ruso en el mercado después del levantamiento de algunas sanciones estadounidenses, mientras los inversionistas también evaluaban la escalada de las tensiones en Medio Oriente. Así, el barril de crudo estadounidense, West Texas Intermediate, subió 2.22 por ciento a alrededor de 103.66 dólares, mientras que el crudo europeo, Brent del Mar del Norte, bajó 0.28 por ciento a 109.55 dólares por barril, después de alcanzar el viernes su mayor nivel desde mayo. De esta manera, el crudo occidental hiló ocho sesiones al alza, su racha positiva más prolongada desde septiembre.

El Presidente Trump firmó el viernes por la noche una orden ejecutiva que exime a Rusia de algunas disposiciones clave de las nuevas sanciones estadounidenses. Señaló que había presentado al Congreso una certificación de que la concesión de dicha exención redunda en el interés nacional de los Estados Unidos. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, condenó el sábado la decisión de la Casa Blanca de eximir a Rusia del cumplimiento de disposiciones clave de un paquete de sanciones recientemente promulgado, cuyo objetivo es limitar la capacidad de Moscú para continuar la guerra contra Ucrania.

Mientras tanto, en Medio Oriente, dos buques cisterna fueron atacados frente a las costas de Arabia Saudita, en el Golfo Pérsico, de acuerdo con informes de incidentes del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido. Irán ha intensificado los ataques contra buques petroleros en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán, lo que amenaza con afectar las exportaciones de crudo de la región.

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano finalizó la primera jornada de la semana con una apreciación frente al dólar, al cotizar en 18.43 pesos por unidad en su versión interbancaria, lo que representó una ganancia siete centavos respecto al cierre previo del viernes. La moneda azteca mostró un comportamiento estable durante la jornada, mientras los inversionistas aguardaban la publicación de información económica relevante para la toma de decisiones en los próximos días.

En los próximos días se espera la publicación de los datos de inflación de la primera quincena de octubre y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de septiembre, así como del Indicador Global de la Actividad Económica de agosto. A pesar de la apreciación del peso, no pueden descartarse presiones al alza para el tipo de cambio, ante el repunte de los rendimientos de los Bonos del Tesoro estadounidense. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.