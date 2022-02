Estas primeras tendencias globales de consumo en 2022, muestran un cambio importante en el estilo de vida de los consumidores, y las empresas deberán estar muy receptivas para responder de una manera adecuada ante estas situaciones, garantizando no quedar fuera del mercado

Ha iniciado el 2022, y las empresas generalmente empiezan a implementar estrategias comerciales para lograr sus principales objetivos corporativos, que coadyuven en el cumplimiento de las metas ante los accionistas, y esto está muy bien, pero ¿cuántas de estas compañías analizaron la situación del mercado, para entender una nueva dinámica de negocios y que cambiará seguramente la forma de comercializar sus productos ante los cambios que ha traído la pandemia de la interminable Covid-19?

A continuación, se presentarán algunas de las principales tendencias globales de consumo analizadas por empresa de consultoría Euromonitor International, y que vale la pena detenerse a reflexionarlas con el objetivo de tener un mayor conocimiento del mercado que garantice el éxito comercial esperado para este año:

1. Cambio climático: desde hace varios años esta tendencia ha ido creciendo en el interés de los consumidores y especialmente en la generación Y (Millenial) y todavía más en la generación Z (Centennials), no es de extrañarse que este grupo de enfoque esté muy alerta de lo que las compañías están haciendo por el cuidado del medio ambiente, logrando tener motores y frenos de compra muy marcados en el momento de tomar decisiones de consumo, por ejemplo, que los productos cuenten con certificación de huella de carbono, que el etiquetado del packaging sea transparente en productos neutros en carbono, entre otros.

“En el 2021, 67 por ciento de los consumidores intentaron tener un impacto positivo en el medio ambiente a través de sus acciones diarias, esto habla de la gran relevancia de este tema. Por otro lado, “78 por ciento de los profesionales piensan que el cambio climático afectará la demanda de los consumidores, cambiando conductas, necesidades y preferencias. Basta solo saber cuántas personas hoy en día, utilizan un medio de transporte distinto a su auto para llegar a su lugar de trabajo (patines, bicicletas, monociclos, scooters, etc.), para contribuir con esta causa. Por ejemplo, innumerables marcas están desarrollando packagings reciclables y reutilizables. ¿Qué está haciendo su empresa para estar a la altura de las expectativas en este tema? El cuidado del medio ambiente es un requisito para ser aceptado por una nueva generación de consumidores y esto no es negociable.

2. Generación Gray Digital: Todas las personas, incluyendo a los adultos mayores, a raíz de la pandemia, se vieron obligados a cambiar sus hábitos de consumo en muchos sentidos; respecto a la forma de socializar, de entretenerse, de trabajar, de hacer ejercicio, etc. y no fue la excepción, la forma de adquirir productos. Por ejemplo, “45 por ciento de los consumidores mayores de 60 años usaron un servicio bancario móvil al menos semanalmente” y esto provocado por el cierre de algunas sucursales y/o los servicios limitados que se ofrecían presencialmente. Esta generación de Baby Boomers no tenía otra opción, más que aprender a vivir de la mano de la digitalización de varios servicios que dejaron de operar en su punto de venta. Cabe mencionar que este grupo de personas logrará un crecimiento de 65 por ciento entre el 2022 y 2040. Así que representará un gran mercado. Los adultos mayores aprendieron a comprar vía Internet, socializar y navegar en infinidad de sitios en temas de salud, finanzas y aprendizaje, tal es el hecho de que “60 por ciento de los consumidores arriba de 60 años visitaron un sitio web de redes sociales al menos semanalmente, mientras que 21 por ciento participó en videojuegos”. Respecto al uso del Smartphone, 82 por ciento fueron dueños de un teléfono inteligente. Entre las actividades más importantes para este colectivo en Internet, se encuentran: navegar en línea, visitar sitios de noticias, visitar o actualizar sitios de redes sociales, utilizar un servicio bancario, escuchar música, entre otros. ¿Su empresa ha considerado estos nuevos hábitos de consumo de la generación de adultos mayores, para dar una respuesta satisfactoria a sus necesidades? Puede ser que, si no lo hace, posiblemente pierda este gran mercado. Esta generación se ha revitalizado y no puede perder esta gran oportunidad de atenderlos en sus nuevas formas de resolver sus inquietudes.

3. Gran renovación de la vida: No somos los mismos que hace 2 años, y no se trata de haber acumulado más años de vida, sino que las personas cambiaron su forma de ver la vida y de cómo vivirla, cambiaron su jerarquía de valores, la forma de socializar y de convivir en el trabajo, la manera de divertirse y de alimentarse, de conocerse a sí mismos, de descubrir nuevas formas de hacer las cosas, de reinventarse en su trabajo, de hecho, en Estados Unidos, “4 millones de profesionales renunciaron a sus trabajos en julio de 2021 y 4 millones más lo hicieron en agosto”; para darse una nueva oportunidad de experimentar otras aventuras laborales. La pandemia ayudó a motivarse por otras pasiones que contribuyeran a lograr sus metas y sentirse más realizados en sus diferentes aspectos de su entorno y con un estilo de vida que resultara más afín a sus emociones. Por ejemplo, aquellos productos que estén enfocados en un impacto positivo en la salud física y mental de sus consumidores, tienen gran relevancia en el corto plazo, tal es el caso de la adopción de mascotas, que ha sido muy notorio el crecimiento en estos últimos 2 años. El hecho es que “44 por ciento de los profesionales creen que en el futuro sus compañías invertirán en salud y bienestar para sus empleados”. ¿Qué tan empática es su empresa ante esta situación de contribuir con el bienestar de sus colaboradores?

Estas primeras tendencias globales de consumo en 2022, muestran un cambio importante en el estilo de vida de los consumidores, y las empresas deberán estar muy receptivas para responder de una manera adecuada ante estas situaciones, garantizando no quedar fuera del mercado.

Fuente: Euromonitor International, enero 2022

