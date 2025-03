Tener un porqué

El filósofo Federico Nietzsche expresó en una ocasión: “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”. Con esas sencillas palabras pronunció una verdad del tamaño del mundo, pues es inútil buscar los medios para realizar alguna acción cuando no se tiene clarificado el objetivo y meta que se pretende.

Los primeros filósofos occidentales, también conocidos como presocráticos (Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides, Demócrito), comenzaron a cuestionarse sobre el origen de todas las cosas de la naturaleza. Para ellos era importante discernir cuál era el elemento primigenio y fundamental que había dado origen al universo (el qué y el porqué): si era el aire, agua, fuego, tierra o un elemento indeterminado.

La búsqueda del porqué no es solamente filosófica o empresarial, sino agudamente existencial. De hecho, el gran compositor Francisco Gabilondo Soler, conocido como Cri-Cri, escribió una canción titulada Di ¿por qué, con preguntas infantiles dedicadas a una abuelita: “Di ¿por qué eres viejita? Di ¿por qué sobre las camas ya no te gusta brincar? Di ¿por qué usas los lentes? Di ¿por qué no tienes dientes? Di ¿por qué son tus cabellos como la espuma del mar? Di por qué frente al ropero, donde hay tantos retratos, di ¿por qué lloras a ratos? Dime abuelita, ¿por qué?”.

Enfocado en el liderazgo empresarial, en el último capítulo de su obra: Brandlead. Estrategia, identidad y éxito de una marca poderosa, Enrique Maytorena García ofrece una frase del escritor y motivador inglés, Simon Sinek, en su libro: “Empieza con el porqué”. La cita es la siguiente: “Los grandes líderes no inspiran por lo que hacen, sino por el porqué los motiva. Cuando este propósito se refleja en su liderazgo, se convierte en una fuerza poderosa de atracción y cohesión”.

¿Tengo un poderoso porqué?