Testimonios del regreso a clases

Es claro que no todas las escuelas pueden estar abiertas, pero tampoco es necesario que todas estén cerradas. Los contextos escolares son distintos, por lo tanto, tal como lo señalamos y documentamos en la investigación sobre Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), cada comunidad escolar puede ser capaz de tomar sus propias decisiones para responder a las necesidades de sus estudiantes.

Parece increíble que, aunque han pasado casi dos años desde que el sistema educativo tuvo que hacer frente a la pandemia, todavía no sea claro que las escuelas deben ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir. Aún no se alcanza a dimensionar que las afectaciones socioemocionales y de aprendizaje pueden ocasionar una crisis generacional y que es urgente garantizarle espacios presenciales a la niñez y juventud, sobre todo, a los que han enfrentado mayores carencias y necesidades.

Tomando a los CCA como antecedente, la autoridad educativa permitió el regreso gradual a la presencialidad, por lo tanto, consideramos oportuno conocer las voces y experiencias de los docentes, directivos y figuras educativas que poco a poco se sumaban al regreso a clases. Con sus relatos hicimos una compilación que retratan un poco de las condiciones, los retos y los sentimientos que viven las comunidades escolares a los ojos de sus protagonistas. Este documento pueden encontrarlo en la página www.mexicanosprimerosinaloa.org.

En estos 18 testimonios participan docentes y directivos, así como maestros de apoyo, comunicación, psicólogos y asesores de primarias y secundarias que van desde los 2, hasta los 23 años de servicio. Asimismo, tienen su sede de adscripción en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Guasave, Navolato, Cosalá y Badiraguato.

Al compartirnos sus vivencias, los docentes tuvieron una mezcla de emociones. Por un lado, aseguran haber sentido incertidumbre, preocupación, temor, miedo, nerviosismo e incluso angustia por regresar a las escuelas debido a los riesgos de la pandemia. Sin embargo, la alegría que les brindó volver a ver a sus estudiantes y ayudarlos directamente conociendo todas las carencias y dificultades que enfrentaron en las clases a distancia es una gran motivación. Algunos de ellos también dijeron sentirse emocionados al ver nuevamente a sus compañeros docentes y regresar a la dinámica escolar la cual, aseguran, ya era una necesidad.

No obstante, este regreso no ha estado exento de múltiples retos. Para algunos docentes, el gran desafío ha sido atender las brechas educativas de sus estudiantes. En otros casos, volver a escuelas cuya infraestructura se encuentra deteriorada y no se cuenta con el equipamiento adecuado para su operación, a veces, ni siquiera para implementar los filtros sanitarios. Además, comparten que los problemas no sólo están en la escuela, sino que en algunos casos no tienen el apoyo por parte de las familias, las cuales, deciden no enviar a sus hijos a clases.

En los testimonios puede visualizarse que el regreso gradual a la presencialidad ha sido diverso y a veces complejo. Sin embargo, se enfatiza la importancia de volver a las escuelas debido a las necesidades de los estudiantes afectados en el aprendizaje a distancia.

Los docentes concluyen señalando que, en este regreso a clases no podemos bajar la guardia, es importante seguir cuidándonos y manteniendo los protocolos y medidas preventivas. La prioridad es el aprendizaje de los alumnos y para eso enfatizan la necesidad de hacer equipo. Siempre será importante una buena comunicación y coordinación entre docentes, directivos y familias. Asimismo, reiteran la importancia de trabajar siempre desde la empatía con sus compañeros y las familias. Finalmente, consideran importante mantener la calma, estar informados y tener disposición para adaptarse a los cambios.

Desde Mexicanos Primero Sinaloa estamos convencidos de que estos testimonios del regreso deben ser escuchados, atendidos y servir como un insumo que muestra que volver a la presencialidad es posible. La autoridad educativa, las familias y la sociedad en general son parte de la solución, por lo tanto, es urgente sumarnos para que, de una vez por todas, las escuelas dejen de ser la primera opción para cerrar.