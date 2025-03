¿Cómo es posible que 200 personas hayan sido asesinadas, torturadas e incluso incineradas sin que nadie lo notara?

Hay situaciones que cambian la manera en que vemos las cosas, no de manera visual, sino de manera profunda; estos cambios se deben a la información que asumimos y la información que tenemos... disculpe, en ocasiones ni yo mismo me entiendo, pero para tratar de hacerlo mejor, le daré un ejemplo.

Usted va en un camión y ve como va un señor absorto en sus pensamientos, y mientras los niños que le acompañan van peleándose, molestándose entre ellos y a los demás pasajeros del camión, mientras el señor sigue sin hacer o decir nada, como si no hubiera nadie más en el camión más que él. Usted, harto de esa situación y molesto por la actitud del señor, le dice: oiga, sus niños están haciendo un alboroto y molestan a los pasajeros, de repente el señor vuelve en sí y le dice: disculpe, tiene usted razón, vengo de enterrar a la mamá de los niños, quien era mi esposa y me perdí en mis pensamientos, recordándola.

Usted en ese momento, ya no ve mal la actitud del señor, tampoco ve mal la actitud de los niños, incluso piensa que el que hizo mal fue usted, que debió ser más amable con sus palabras. ¿A qué se debe esto? Primero, a la información que Usted asumió y después a la información que usted tuvo. El cambio fue profundo.

Creo que hemos topado con un cambio, que sin duda tiene que ser profundo, este cambio se llama “Teuchitlán” y esto por Rancho Izaguirre, en La Estanzuela, en Teuchitlán, Jalisco, donde se descubrieron (por parte de un colectivo) restos humanos que al parecer fueron torturados, asesinados e incinerados, si, usted leyó bien, incinerados. Este es el momento en que tenemos que preguntarnos ¿cómo es posible que 200 personas hayan sido asesinadas, torturadas e incluso incineradas sin que nadie lo notara? ¿Porque podemos hablar de 200 personas? Porque se encontraron 200 pares de zapatos, mochilas, objetos personales, ropa de hombre y de mujer, así como cuadernos donde al parecer llevaban la contabilidad de dicho lugar.

Entiendo que hay un fenómeno muy grande, ese fenómeno, que preferimos no tocar, no mencionar, pero creo que es hora de replantearnos, si no es este el momento de cambiar cómo vemos las cosas.

No me refiero a la inobservancia de Gobierno (del partido que sea, del color que sea), que sin duda existió, ¿me refiero a que cómo es posible que pueda existir ese tipo de lugar? ¿Cómo es posible que no se estén pidiendo respuestas a las preguntas que se han señalado con anterioridad? ¿Cómo es posible que no nos asombremos? Sin duda la respuesta se encuentra en la sociedad que hemos formado.

¿Es esta la sociedad que queremos? ¿Es esta la sociedad que merecemos? Las respuestas son personales.