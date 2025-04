Teuchitlán: lo que no se puede desaparecer son las cifras

El Rancho Izaguirre dio cuenta de la colusión de las autoridades, del reclutamiento forzado, y de que hay espacios donde se destruyen cuerpos. Pero el oficialismo pretende minimizarlo.

12 de marzo: En el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, madres y familiares de personas desaparecidas mostraron al mundo una realidad que no puede esconderse más. A saber: 1) la colusión -forzada o no- de las autoridades locales con las organizaciones criminales, 2) la existencia de procedimientos sistematizados para el reclutamiento forzado en los cárteles, y 3) que hay espacios definidos para la destrucción de cuerpos. La cifra de homicidios dolosos, por sí misma, ya no es la mejor variable para medir la violencia homicida generada por los conflictos entre organizaciones y por la militarización de la seguridad pública. Existe un problema de personas desaparecidas. 17 de marzo: Cinco días después, y ante la preocupación del Gobierno federal por evitar que el caso del Rancho Izaguirre se convirtiera en el Ayotzinapa de la administración 2024-2030, la Presidenta Sheinbaum enlistó seis acciones inmediatas contra el delito de desaparición: 1) decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; 2) impulsar a las instancias de identificación de personas al consolidar el Certificado Único de Registro de Población, crear la Base Nacional Única de Información Forense, crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana y fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana; 3) incorporar en la Ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del País; 4) equiparar el delito de desaparición al de secuestro, y homologar tanto penas como procedimientos de investigación; 5) establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República; 6) reforzar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida. Dichas acciones son insuficientes para enfrentar la crisis de la desaparición de personas en México, pero al menos hubo directrices de política pública. Estas se orientaron a la creación de un entorno institucional que generará información, inteligencia, mecanismos de coordinación y capacidades de respuesta inmediata en las autoridades. Ese es el sello técnico y cerebral característico con el que el gobierno de la presidenta Sheinbaum suele responder.

De la política pública certera

a la narrativa deslavada

25 de marzo: Tan sólo ocho días después de las propuestas de política pública, el tono técnico y serio de la comunicación oficial desapareció. En su lugar, se actualizó la pésima práctica del lopezobradorismo de envolver un problema en la narrativa de la autodenominada Cuarta Transformación para bajar la intensidad. En esta ocasión, la estrategia fue dejar de referir al Rancho Izaguirre como un “campo de exterminio”, y señalarlo como un “campo de adiestramiento”. Para esto se utilizó la voz de Omar García Harfuch en “Las mañaneras del pueblo”. Las palabras importan. Por eso el Gobierno federal está peleando la semántica del fenómeno de las personas desaparecidas en la agenda pública. Pero también la definición de un problema público importa, pues quien define el problema, define la posible solución. Así, cuando la administración 2024-2030 dice que el Rancho Izaguirre no era un campo de exterminio, sino uno de adiestramiento, está reenfocando el problema de la desaparición de personas hacia un problema donde las víctimas solo son las personas que ingresan a trabajar en las organizaciones criminales. Así, se evade el hecho de que hay personas inocentes que no regresaron a sus casas; que ante la falta de oportunidades, los jóvenes son reclutados con vacantes engañosas; que de manera sistemática las organizaciones se deshacen de los cuerpos de las personas asesinadas para no atraer la atención de la autoridad, y que la autoridad no tiene incentivos para encontrar las fosas clandestinas en donde terminan esos cuerpos, pues hallarlas incrementa las cifras de criminalidad. 8 de abril: La sombra del lopezobradorismo volvió a oscurecer el problema de las y los desaparecidos, mediante sus tentáculos en el Legislativo. El Senado aprobó emitir un pronunciamiento para pedir la destitución de Olivier Frouville, presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, luego de que el organismo abrió un procedimiento para analizar la situación en México. Porque, obviamente, el problema es el CED de la ONU y su apoyo a las víctimas, no así la aquiescencia del Estado Mexicano con el fenómeno de la desaparición forzada, su inacción con las víctimas indirectas o la violencia institucional que se ejerció en el sexenio pasado contra las madres buscadoras. Por supuesto esto solamente es coherente en las mentes propagandistas de la narrativa oficial.

Las cifras que no se pueden

desaparecer