Navidad es tiempo de dar, no de recibir. Estamos demasiado acostumbrados a esperar que nos regalen cosas, objetos, dinero, bienes, Pero, lo importante no es que nos regalen algo, ni que nosotros demos algo, sino que convirtamos nuestra persona en el regalo para los demás.

Siempre es tiempo de dar, de compartir, de entregarse y condividir. Empero, hay una fecha especial: ¡La Navidad! Sí, la Navidad, porque en ella conmemoramos el celestial instante en que el Hijo de Dios descendió y compartió nuestra humanidad.

No hay mayor acto de entrega y de donación (tomando en cuenta, también, los vitales momentos en que María soportó el dolor de compartir a su hijo, no solamente en la cruz, sino en todos los instantes en que fue criticado, despreciado, humillado y vilipendiado durante su ministerio, comenzando con el rechazo de no encontrar lugar y nacer en un pesebre.

¿Qué es lo que estoy dispuesto a dar? ¿Tiempo, cariño, abrazos, apoyo, afecto, ayuda, sonrisas? Sabemos que lo fundamental no es dar, sino darse. Dar de sí a los demás, no brindar simples cosas materiales, sino ofrendar nuestro corazón para sanar tantos sufrimientos, rencores, carencias, desprecios, heridas y malos entendidos que dificultan o imposibilitan nuestra comunión existencial.

Lo más preciado es darse totalmente y sin esperar recompensa, porque sabemos que el bien que hacemos nunca puede ser un movimiento inane, como dice la canción de Jorge Drexler, Todo se transforma:

“Supe que, de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma”.

¿Cómo vivo la Navidad? ¿Entrego cosas y objetos materiales? ¿Regalo o me regalo?