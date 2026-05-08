¿Tiene futuro Culiacán?

El estudio de opinión titulado ‘Presente y futuro de Culiacán’, bajo la elaboración de Lexia Consultora, por Guido Lara, nos dice que el estado de ánimo de los ciudadanos de Culiacán es de miedo e incertidumbre. El 90 por ciento de los encuestados manifiesta sentimientos negativos.

El pasado miércoles 22 de abril fuimos invitados por Agustín Coppel a la presentación de un estudio de opinión titulado “Presente y futuro de Culiacán”. El levantamiento se realizó del 3 al 15 de noviembre de 2025 con mil 500 entrevistas en vivienda a ciudadanos mayores de 18 años, bajo la elaboración de Lexia Consultora, por Guido Lara.

El estudio nos dice que el estado de ánimo de los ciudadanos de Culiacán es de miedo e incertidumbre. El 90 por ciento de los encuestados manifiesta sentimientos negativos.

Un 76 por ciento asegura que en Culiacá “las cosas van por el camino equivocado”, mientras sólo el 20 por ciento cree que vamos por el camino correcto. “El conflicto entre narcos nos dejó sin economía y sin tranquilidad. Perdimos las libertades y vivimos con miedo de que te toque una balacera”. Un 57 por ciento considera que en los últimos 12 meses su economía familiar ha empeorado, sólo 9 por ciento ha mejorado. El 65 por ciento señala que su economía familiar no aguanta otro año más así.

Mientras los culiacanenses manifiestan que no se van a ir de aquí, 62 por ciento quisiera que sus hijos se vayan y sólo el 45 por ciento quisiera que sus hijos crezcan en Culiacán.

En la capital sinaloense domina el sentimiento de vacío de autoridad y consideran que el gobierno de Rocha no cumple con su papel de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Un 40 por ciento señala que el Gobierno está rebasado, 24 por ciento los considera parte del problema y cómplices, mientras otro 24 por ciento dice que a las autoridades no les importa lo que pasa en la ciudad.

Respecto al Gobernador Rocha, 56 por ciento señala sentirse engañado, mientras un 54 por ciento se siente abandonado. Aun así, el ciudadano cree que la solución a la violencia está en manos del Gobierno porque es su deber y no porque se le tenga confianza. El 52 por ciento manifestó que la solución es que el Gobierno ponga orden y controle la violencia.

Al preguntársele que si qué valor necesita Culiacán para salir adelante, 18 por ciento señala que el principal valor debe ser la justicia, 14 por ciento dijo que el respeto a las leyes, mientras sólo 9 por ciento habló de la honestidad y 8 por ciento, la exigencia ciudadana.

El 72 por ciento de los encuestados dijo que ya tocamos fondo, 43 por ciento cree que la inseguridad en cinco años seguirá igual y sólo 35 por ciento cree que Culiacán mejorará, mientras el 20 por ciento cree que en cinco años estaría peor.

El estudio presenta que hay en Culiacán cuatro formas de vivir la crisis: los esperanzados (21 por ciento), que reconocen una situación difícil, pero confían que el futuro será mejor; los resilientes (26 por ciento), que viven un presente duro, pero creen que vale la pena luchar por Culiacán; también están los bloqueados (34 por ciento), quienes no ven un camino claro y están llenos de incertidumbre o dominados por la parálisis; finalmente aparecen los sin horizonte (14 por ciento) que asumen que el futuro está cancelado por lo que su prioridad es sobrevivir.

Hay consenso en los cuatro grupos de que se va por el camino equivocado, pero mientras los esperanzados (34 por ciento) creen que se va por el camino correcto, en los sin horizonte sólo el 7 por ciento dice que se va por el camino correcto.

Al mismo tiempo, el 51 por ciento de la gente quiere que el Gobierno se imponga y logre pacificar la ciudad. Pero 39 por ciento espera que la paz se logre por un arreglo entre narcos. Y un 9 por ciento desea que gane un grupo narco y que éste tome el control. Así pues, mientras el 51 por ciento espera que el Gobierno establezca la solución, el 48 por ciento (39+9) espera que la solución venga del narco.

Finalmente, los culichis creen que no hay liderazgos que convoquen a construir la paz y el futuro de Culiacán. Pero de los resultados de la medición política hablaremos en el próximo artículo.