Sin demérito de lo logrado con la nueva Ley... de cualquier forma prevalece el desperdicio de la oportunidad para eliminar la reelección siendo que es el germen de cacicazgos cuya prolongación le significan mayor afectación académica, económica y moral a la UAS.

La premeditada operación para frustrar la no reelección e impedir la implementación del Tribunal Universitario requiere de la justificación convincente de quienes la operaron. Dejar pasar tan enorme omisión constituye burla para la comunidad universitaria que imaginó una reforma a la Ley Orgánica de la UAS completa y por lo tanto a salvo de tijerazos de última hora que delatan quién sabe cuáles apetitos.

Lo único que está claro es que fue el Diputado José Manuel Luque quien al presidir la Comisión de Educación Pública y Cultura presentó en lo particular modificaciones al dictamen que suprimieron al Tribunal Universitario que la haría de contrapeso frente a conductas abusivas que, tal como ocurre hoy, atentan contra los derechos fundamentales de trabajadores y estudiantes uaseños, así como la reelección por una sola vez del Rector en funciones. ¿En qué sustentó esto o a quién se le ocurrió el madruguete a dicha parte sustancial de la nueva Ley Orgánica?

¿Qué fue lo que pasó aquel día donde los asambleístas salieron de la sede parlamentaria huyendo de la presión que ejercían el encargado del despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, y sus huestes pasistas para tronar la nueva Ley Orgánica? Es la incógnita que refiere no el resultado aprobatorio sino lo que se manejó tras el telón al dar marcha atrás en preceptos cruciales y aparte celebrar con bombo y platillo que salió adelante el correspondiente decreto.

Reverso

¿Reformar lo reformado?

Cuando el 27 de septiembre el Gobernador Rubén Rocha Moya regresó al Congreso del Estado con observaciones el decreto de Ley Orgánica de la UAS, que una semana antes había aprobado la 64 Legislatura, alentó la expectativa de que las correcciones serían sobre las omisiones de la Cámara al permitir la reelección de Rector y frenar la creación del Tribunal Universitario, sin embargo, centró las adecuaciones en aspectos de alternancia, no restringir el derecho a aspirar a ser titular de Rectoría y no empatar las fechas para la elección de consejeros universitario y de Rector. Es decir, no intervino en cuanto al insólita recorte que los asambleístas le hicieron al proyecto originario. Y ahí vino un segundo golpe de frustración en los universitarios pro reforma.