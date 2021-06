El ser humano busca ansiosamente la felicidad. Piensa en un idílico instante en que le sea permitido gozar de completa paz y tranquilidad. Sin embargo, paradójicamente, es él mismo quien se imposibilita para culminar en ese jubiloso momento. La felicidad no se consigue cuando se resuelven todos los problemas o necesidades, sino cuando se está conforme con lo que se vive. No quiere decir que deba resignarse de manera fatalista, sino aceptar la realidad que vive y tratar de sacar la mejor parte.

En este mes de junio comenzó a circular por las redes un video de una joven que participó en el certamen America’s Got Talent, llamada Jane Marczewski, pero que utiliza para cantar el nombre artístico de pájaro nocturno.

Tiene 30 años e interpretó una canción propia titulada “Todo está bien”, en la cual expresa lo que le ha sucedido en los últimos años. Howie Mandel, uno de los jurados, le preguntó a qué se dedicaba. Ella respondió: “No he trabajado por algunos años, he estado batallando con el cáncer”.

Simon Cowell le dijo: “¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo estás ahorita?”. Jane contestó: “La última vez que me revisaron encontraron que tengo algo de cáncer en mis pulmones, espina dorsal y en el hígado”.

Mandel volvió a preguntar: “¿Entonces, no estás bien?”. Jane respondió: “Bueno, no del todo”. Y Mandel agregó: “Tienes una sonrisa hermosa y un hermoso resplandor, nadie se daría cuenta”. Ella agradeció: “Es más importante que todos sepan que soy mucho más que las cosas malas que me pasan”.

La dulzura de su voz, optimismo y letra de su canción cautivaron a jueces y público. Después de cantar expresó: “No puedes esperar hasta que la vida ya no sea difícil para decidir ser feliz”.

¿Creo que todo está bien?