Solo cambian quienes se quieren a sí mismos y son capaces de comprometerse.

¿Todos podemos cambiar? Técnicamente, sí. Prácticamente, solo cambian quienes están dispuestos a atravesar la incomodidad de reinventarse. Los que entienden que el cambio no es un evento. Es una competencia que se desarrolla día a día.

Hace unos días terminamos la tercera generación de nuestro Máster en Innovación y Emprendimiento en la Empresa Familiar. Clausuramos el programa con la Semana Académica de Barcelona, con varios días de sesiones impartidas por profesores de EUNCET Business School, de la Universidad Politécnica de Cataluña, más una serie de visitas extraordinarias a grandes empresas familiares catalanas. La convivencia entre todos, alumnos, empresarios, directivos, profesores fue de enorme riqueza. Los aprendizajes fueron de gran impacto. La ciudad volvió a envolvernos con su magia creativa, su tremenda capacidad de reinventarse y su maravillosa arquitectura, historia, gastronomía y cultura. Cada sesión, cada visita, cada encuentro, cada diálogo dejó huella en todos nosotros. Pero esta vez lo que más me sacudió fue el cambio que observamos en muchos de los participantes. Algunos, incluso, afirmaron que el programa les había cambiado la vida. Como consultor, he visto miles de empresarios. He observado patrones que se repiten con una precisión casi matemática. Están aquellos que abrazan el cambio y se reinventan constantemente. Y están los otros, la mayoría, que permanecen anclados en las mismas estrategias, las mismas quejas, los mismos resultados mediocres año tras año.

¿Qué marca la diferencia? La Dueñez