Muchos de los fracasos de la administración actual, se deben a la puesta en marcha de costosas ocurrencias, y de paso, los postulados básicos de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar, ante los vergonzosos casos de Segalmex y Insabi, resultan pura palabrería hueca; sí, al igual que la construida por los conservadores.