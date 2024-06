Lo positivo y congruente es disfrutar el lado alegre, divertido, cómico y hasta enredoso de la existencia.

El género dramático que más se asemeja a la vida no es ni la comedia ni la tragedia, sino la unión de ambas, que conocemos con el nombre de tragicomedia.

El concepto fue acuñado por Plauto, quien nació en el Siglo 3 a.de C., como se puede constatar en su obra Anfitrión, donde Zeus tomó la forma humana de este personaje que se encontraba ausente, para cohabitar con su esposa Alcmena, durante una noche que alargó a propósito y retardó el amanecer para disfrutar más de su apasionado engaño (de este ardid nació el vocablo anfitrión para aplicarlo a quien recibe a alguien en su casa).

Dijimos que nuestra vida es una tragicomedia, pues une ambas situaciones dramáticas; sin embargo, hay personas a quienes les gusta encontrar y remarcar siempre el lado negativo, sufrido o doloroso de la vida, por lo que consideran que todo se reduce a una completa y absurda tragedia.

Lo positivo y congruente es disfrutar el lado alegre, divertido, cómico y hasta enredoso de la existencia. Hay que, subrayó el Papa Francisco, desarrollar “el sentido del humorismo”, cuando recibió el viernes 14 a artistas que se dedican a hacer brotar risas y carcajadas del público asistente.

Bergoglio, señaló: “El humor no ofende, no humilla, no clava a las personas en sus defectos... ¡Cuánto necesitamos aprender de ustedes! La risa del humor nunca es “contra” alguien, sino que siempre es inclusiva, proactiva, despierta apertura, simpatía, empatía”.

Añadió: “Su talento es un regalo, un regalo precioso. Junto con la sonrisa difunde paz, en los corazones, entre las personas, ayudándonos a superar las dificultades y a soportar el estrés diario. Nos ayuda a encontrar alivio en la ironía y a tomarnos la vida con humor”.

¿Tomo con humor los claroscuros de la vida?