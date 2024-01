Presidente y Socio Fundador de CEDEM. / c_dumois@cedem.com.mx / http://www.cedem.com.mx

Familia empresaria no solamente es la que participa en el capital y el manejo de negocios comunes, esto no es suficiente para calificarla así. El criterio fundamental es la capacidad de continuar creando riqueza por generaciones. No es fácil llegar ahí, hay que trabajar duro por décadas y desarrollar ciertas cualidades.