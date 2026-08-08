Transparencia en las compras públicas, la herramienta poco discutida del Plan México

Incrementar el contenido nacional, crear empleos de calidad y generar crecimiento incluyente requiere inversión privada. Para que las empresas apuesten por los proyectos, metas o misiones del Plan México, necesitan información oportuna, verificable y suficientemente detallada

La rendición de cuentas legitima al Estado emprendedor. Si siete de cada diez pesos de los ingresos públicos provienen de nuestros impuestos, la ruta del Plan México debe ser visible y auditable para la ciudadanía. El reporte de Mariana Mazzucato sobre el Plan México, circulado en días recientes en redes sociales, ha continuado el debate entre economistas sobre las condiciones necesarias para catalizar la inversión necesaria para construir el camino de las 13 metas del Plan México. Entre los temas recurrentes están: la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y la certeza jurídica; contar con instituciones que protejan la competencia económica; ampliar el espacio fiscal para la inversión pública; y generar condiciones que eleven la productividad y proporcionen derechos laborales a la población ocupada en la informalidad. Mariana Mazzucato, economista y creadora del concepto de Estado emprendedor (Mazzucato, 2013), plantea un modelo en el que el Estado es capaz de asumir riesgos, invertir con horizontes de largo plazo y crear o transformar mercados para alcanzar objetivos públicos. El concepto de Estado emprendedor ofrece un marco para analizar el Plan México, pues sus metas requieren que el Estado oriente la inversión pública y privada hacia objetivos productivos y sociales definidos. Bajo esta lógica, la contratación pública puede funcionar como uno de los instrumentos mediante los cuales el Estado orienta la demanda, genera señales para la inversión y promueve el desarrollo de capacidades productivas. El propósito de este artículo es destacar su potencial para crear mercados, orientar la inversión y reducir la incertidumbre. Para que sea eficaz, se requiere transparencia, competencia y continuidad de los proyectos más allá del sexenio. La contratación pública envía a los agentes económicos una señal sobre los bienes, servicios y capacidades que el Estado demandará para materializar su visión de desarrollo.

La información es un insumo central para las decisiones de inversión

En un país con espacio fiscal limitado, las metas del Plan México no pueden alcanzarse únicamente mediante inversión pública. Incrementar el contenido nacional, crear empleos de calidad y generar crecimiento incluyente requiere inversión privada. Para que las empresas apuesten por los proyectos, metas o misiones del Plan México, necesitan información oportuna, verificable y suficientemente detallada. En un contexto económico en el que la información es un insumo central para las decisiones de inversión, el Estado también debe utilizar las herramientas digitales disponibles para hacer pública, ordenada y trazable su estrategia de infraestructura. El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de febrero de 2026, contempla cuatro pilares para habilitar proyectos de inversión mixta. El cuarto consiste en una Base de Datos Nacional con metas e indicadores para la planeación de proyectos y la provisión de información a potenciales inversionistas. Este instrumento fue incorporado a la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, publicada el 9 de abril de 2026, con nombre Base de Datos Nacional de Infraestructura Estratégica y bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El artículo 175 de su reglamento establece que la información deberá ser de acceso público. Sin embargo, al cierre de julio de 2026 la base todavía no es consultable al público. Su ausencia eleva la incertidumbre, limita la capacidad de las empresas para anticipar la demanda gubernamental y dificulta dar seguimiento a los recursos públicos, identificar los proyectos considerados estratégicos y conocer las oportunidades de participación privada.

¿Por qué importa la Base de Datos Nacional de Infraestructura Estratégica para las compras públicas?