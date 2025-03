Transparencia para el Pueblo... esperemos que este organismo sea garante de la transparencia y del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, tema que como ya lo hemos mencionado en ocasiones suelen ser muy ríspidos para los gobiernos (del partido que sea).

Mucha gente no lo conoció y creo que fue un error, también creo que muchas personas lo conocieron el sexenio pasado cuando el entonces Presidente señaló que no servía para nada, me refiero al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el objetivo del instituto es garantizar la transparencia y vigilar el cumplimiento del derecho de acceso a información pública

Esta semana, el jueves 20 de marzo para ser exactos, se aprobó la expedición de leyes secundarias, por lo que el INAI deja de operar y sus funciones pasan a un órgano de gobierno (no ciudadano) específicamente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual depende del Ejecutivo federal.

El INAI fue un organismo útil, por el cual cualquier ciudadano podría solicitar información y obtenerla en la gran mayoría de los casos, simplemente La Casa Blanca (me refiero a la de Peña Nieto), la Estafa Maestra, Segalmex, Pegasus, así como sueldos y prestaciones de funcionarios se descubrieron gracias a este organismo.

La Casa Blanca fue un escándalo que afectó muchísimo al gobierno de Peña Nieto, esto se supo gracias a solicitudes de transparencia en donde se obtuvieron documentos sobre contratos y posibles conflictos de interés, La Estafa Maestra fue otro escándalo que se supo gracias a que el INAI ordenó la entrega de documentación en la que se confirmó que se habían desviado más de 7 mil 600 millones de pesos, en fin, el organismo fue una herramienta para poder obtener información que incomodó al Gobierno, esperemos que lo que se viene también lo sea.

¿Qué es lo que se viene? Como señalamos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la responsable, quien tendrá que crear un organismo de nombre “Transparencia para el Pueblo”, esperemos que este organismo sea garante de la transparencia y del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, tema que como ya lo hemos mencionado en ocasiones suelen ser muy ríspidos para los gobiernos (del partido que sea). ¡Ah! y también está el tema de los más de 300 trabajadores del INAI, quienes han protestado por el respeto a sus derechos laborales y se les liquide conforme a derecho, ante esto la titular del Ejecutivo federal ha señalado que: “se va a cumplir la ley”.

Esta semana, la Cámara de Diputados (local) aprobó se reforme el Poder Judicial local, por lo que muy probablemente para el 2027 estemos celebrando las primeras elecciones locales del Poder Judicial.

Para terminar, ¿recuerda el caso de “plagio” de la Ministra Esquivel? Pues esta semana volvió a ser noticia, ya que un Tribunal determinó que el ex Rector de la UNAM y el Director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, tendrán que pagar 15 millones de pesos a Martha Rodríguez, quien fue la directora de la tesis de la Ministra (despedida de la UNAM en 2023), esto por daño moral, ya que Rodríguez señaló que tanto el ex Rector como el Director de la Facultad, “obraron ilícitamente y con malicia efectiva al haber realizado públicamente, en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas, falsas, carentes de veracidad e imparcialidad” en su contra.