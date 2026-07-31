Tras el silbatazo final continúa la búsqueda de personas desaparecidas

Si México aspira a ser recordado por algo más que por su gran afición, debe demostrar que también es capaz de enfrentar la tragedia de las desapariciones. La verdad y la justicia están en juego

Ha pasado ya más de una semana del silbatazo final de la Copa Mundial 2026, un suceso histórico que condensó mensajes políticos y sociales profundos y congregó distintas luchas dentro y fuera de los estadios. En México, además de los gritos de gol y los cantos de los aficionados, resonó también el grito de cientos de familias buscadoras, quienes pusieron todo su esfuerzo por visibilizar, ante la mirada nacional e internacional, la crisis de más de 135 mil personas desaparecidas en el País. Y lo lograron. Ellas fueron las verdaderas vencedoras de esta justa. Ellas, quienes con su creatividad y amor por sus seres queridos construyeron “anti-símbolos” como el Ajolote Buscador, o la canción “Busca, cielito”. Medios de comunicación de todo el mundo se sumaron a visibilizar esta problemática y las distintas acciones de las familias buscadoras alrededor de los estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en otros sitios de celebración para la afición, entre ellos The New York Times en Estados Unidos, el británico The Guardian, la Folha de S.Paulo en Brasil, el diario Asahi Shimbun en Japón, distintos medios alemanes, entre muchos otros. La solidaridad se extendió incluso a la afición de selecciones extranjeras, como la de Suecia, que abrazó el dolor de las buscadoras y buscadores. También se expresó entre las y los aficionados mexicanos, que portaron playeras intervenidas con la frase “¿Dónde están?” y marcharon junto con las madres en distintos momentos y participaron en las “Cascaritas por la memoria y contra el olvido”. El respaldo también vino de artistas y la sociedad en general, como la actriz Regina Blandón y el cantante Rubén Albarrán.

Evidentes intentos de ocultar las legítimas demandas de quienes buscan a sus seres queridos

Sin embargo, este acompañamiento social, lamentablemente, no ha traído una respuesta institucional contundente que permita revertir la crisis. Por el contrario, las familias reportaron hechos de violencia durante las protestas por parte de autoridades, obstrucciones en las inmediaciones de los estadios, retiro de los carteles con los rostros de los desaparecidos, estigmatización e incluso lamentablesseñalamientos sobre los recursos que utilizaron para sus traslados. Todo ello constituye un evidente intento de ocultar las legítimas demandas de quienes buscan a sus seres queridos, así como un profundo desconocimiento de cómo, todos los días, las familias que buscan a un ser querido utilizan todos sus recursos para encontrarlo. Incluso desde la tribuna presidencial se minimizó el número de familias involucradas en la búsqueda, reduciendo -una vez más- el dolor de esta crisis a cifras. Irónicamente, la presencia de funcionarios no ha estado donde debe: en la implementación de las estrategias y mecanismos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, incluidos aquellos que se establecieron en la última reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (LGDF), aprobada de manera expedita por el Legislativo en junio de 2025, sin incorporar adecuadamente las propuestas de las familias.

Fracaso tras fracaso en las tareas del Estado