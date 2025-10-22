Trayectoria originaria

Es fundamental que se reconozca la cultura tradicional en sus diferentes expresiones porque es el sustrato de nuestra identidad.

Este miércoles a las 18:00 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, se entrega el reconocimiento a la Trayectoria Artística y Cultural en Lenguas Originarias a Jesús Ursino Ramos Cota, tallerista, tallador y artesano en madera, originario de Mochicahui, en el Municipio de El Fuerte.

Es fundamental que se reconozca la cultura tradicional en sus diferentes expresiones porque es el sustrato de nuestra identidad, como dijo Milan Kundera: “La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir”.

Jesús Ursino nació el 17 de febrero de 1957 en una familia de tradición yoreme que preservó los valores y costumbres de las comunidades originarias. Desde niño, comenzó a tallar el cedro, álamo y siricote para convertirlos en máscaras y figuras, demostrando su amor y respeto por sus raíces culturales. No solamente da forma a vistosas figuras, también forma a sus alumnos con el objeto de que no se pierda esta tradición.

Su entrega al oficio lo ha convertido en un artesano de fama nacional e internacional, pues ha sido convocado a participar en muestras y exposiciones dentro y fuera del País. Fue invitado en 2021 y 2022 a exponer su trabajo en un evento en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México.

Entre los premios y reconocimientos obtenidos, se cuenta el primer lugar en el Primer Concurso Nacional, “El Arte Mexicano que Perdura 2014”, así como el segundo lugar en la cuadragésima cuarta edición del concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2019.

Un recuerdo inolvidable lo constituye su viaje a Roma, al ser seleccionado para participar en el proyecto “Sinaloa en El Vaticano”, donde expuso sus obras y entregó personalmente una de ellas al Papa Francisco.

