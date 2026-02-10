Tres genios musicales

El del jueves se trata de un concierto que reúne obras de tres fundamentales genios y pilares de la música clásica en tres diferentes etapas: barroco, clasicismo y romanticismo.

Este jueves, a las 18:00 horas, se tendrá un gran concierto en el que se interpretarán obras de Händel, Haydn y Mendelssohn, bajo la conducción del director invitado Eckart Preu, a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio. Continúa la modalidad del último concierto de que la planta baja central se convierte en zona VIP, a 100 pesos el boleto, mientras que para las zonas laterales y la planta alta la entrada es libre.

Eckart Preu es un director que nació en la entonces Alemania Oriental, el 24 de agosto de 1969, mientras que ahora dirige en los Estados Unidos, las orquestas de Portland, Long Beach y Cincinatti, a donde llegó en 1996.

El programa inicia con la exquisita y solemne Obertura de la Ópera Rinaldo, de Händel, estrenada en 1711 (la OSSLA ya la interpretó el 19 de junio de 2014, bajo la dirección de Gordon Campbell). Tal vez, la parte más conocida de Rinaldo sea el aria “Lascia che io pianga”, sublimemente interpretada en la película Farinelli).

La segunda obra es la Sinfonía 104 de Haydn, quien, como sabemos es conocido como “El padre de la Sinfonía. De hecho, esta es la última sinfonía que compuso y que forma parte de las 12 sinfonías que le encargó componer en Londres, el violinista y empresario inglés, Johann Peter Salomon.

La última obra es la Sinfonía No. 3 de Mendelssohn, conocida con el título de “La Escocesa”, pues en 1829 visitó esta región y se inspiró para escribir La Obertura de las Hébridas y la Sinfonía Escocesa, la cual terminó hasta 1842.

Resumiendo, se trata de un concierto que reúne obras de tres fundamentales genios y pilares de la música clásica en tres diferentes etapas: barroco, clasicismo y romanticismo.

¿Disfruto a los tres genios?