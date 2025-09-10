Tres mujeres, en 1945

Diesing encuentra puntos de contacto entre mujeres con historias tan distintas y manera de ser radicalmente diferentes. A principio se hace patente aquello que las hace distantes, con experiencias de vida que nada tienen en común.

Con base a la novela The Notebook de Nicholas Sparks, Jeremy Leveny Jan Sardi hacen el guion de Diario de una pasión (Estados Unidos, 2004) que dirige Nick Cassavetes.

La historia se remonta al verano de 1940, cuando Allie Hamilton (Rachel McAdams), una joven de familia rica que pasa el verano en Seabrook, Carolina del Norte, conoce a Noah Calhoun (Ryan Gosling), un joven del pueblo que trabaja en la fábrica de madera.

La película 1945: Tres mujeres (Países Bajos, 2022), dirigida por Saskia Diesing, holandesa de origen alemán (1972), con guion suyo y de Esther Gerritsen (1972), cuenta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas aliadas avanzan por el Oeste y las soviéticas lo hacen por el Este en la primavera de 1945.

En ese momento, un tren con cientos de prisioneros judíos, que ha partido de un campo de concentración próximo, queda varado junto a una pequeña población cerca de Dresde, Alemania.

Para ese entonces, la aldea está ocupada por el Ejército Rojo de la Unión Soviética y, en esa situación de guerra caracterizada por la confusión, la desconfianza y la venganza, surge una inesperada relación de amistad entre tres mujeres: la francotiradora del ejército soviético, Vera; la local Winnie (Anna Bachmann), y la judía-holandesa Simone (Hanna van Vliet).

Los nazis han huido del lugar y ahora los soviéticos controlan el sitio. Los judíos, con la autorización de las nuevas autoridades, han sido autorizados a salir de los vagones y a buscar comida en el pueblo.

La mayor parte de los judíos transportados en ese tren son de los Países Bajos. El marido de Simone se encuentra lisiado y ella conoce a Vera, la francotiradora soviética que solo habla ruso. Ella, con su marido, se instalan en una casa del pueblo, y ahí conoce a Winnie, que es de la localidad.

Diesing encuentra puntos de contacto entre mujeres con historias tan distintas y manera de ser radicalmente diferentes. A principio se hace patente aquello que las hace distantes, con experiencias de vida que nada tienen en común.

Y al paso de los días surge el encuentro en su condición de ser mujer. No importa si se es militar, judía perseguida o una alemana simpatizante de los nazis, porque son, antes que eso, mujeres.

Es una película sin mayores pretensiones con una narrativa de estructura clara y el mensaje que pretende trasmitir también lo es. Es una buena producción y tiene buenos escenarios y fotografía.

Tres mujeres 1945

1945: Tres mujeres

Título original: Lost transport

Producción: Países Bajos, 2022

Dirección: Saskia Diesing

Guión: Saskia Diesing y Esther Gerritsen

Fotografía: Aage Hollander

Música: Paul Eisenach y Jonas Hofer

Actuación: Hanna van Vliet, Eugénie Anselin, Anna Bachmann, Bram Suijker, Konstantin Frolov, Richard Kreutz, Nikita Vasilchenko, Frieda Barnhard, Germain Wagner, Gonny Gaakeer (...)