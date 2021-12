Triste deceso

Navidad no para todos

Ayer nos fuimos a dormir con la noticia de la muerte de Verónica Forqué, gran actriz. Estoy segura de que no hay nadie que no la quisiera porque con su sonrisa y su mirada limpia y clara nos predisponían a disfrutar con ella viniese lo que viniese. Verónica se ha ido sola y triste como se van los que ya no pueden más con su vida. Hoy he leído que no fue demasiado feliz sobre todo en los últimos años, cuando necesitó ayuda psicológica.

Pero ni extrañarnos. Porque esto que nos pasa está llevando a mucha gente a sentir que se le derrumban los pilares de su casa interior, los que nos sostienen durante la vida. No tanta estadística, tantos números y tantas imágenes de miedo, de tanta soledad y tanto abandono, de tantas promesas desde arriba, que nunca llegan y más atención a las personas que lo necesitan. Las enfermedades mentales declaradas y las disfunciones emocionales que aumentan de forma galopante en esta sociedad histérica y mentirosa, tales como la depresión y la ansiedad, deberían ser tratadas con dignidad, respeto y profesionalidad. Deberían dejar de ser una cola que espera la pastilla de turno y convertirse en un lugar protegido y amable donde quien lo necesitara pudiera expresar lo que tanto le duele a su corazón.

Seguro que todos tenemos algún familiar que en un momento dado ha pasado por algo así, o peor, alguno que ha pasado a mayores y parece irrecuperable. Cuán injusto es saber que con otra clase de atención esa persona habría podido superar su enfermedad y seguir su vida como cualquier otra. Pero se tiende a pensar que esas cosas no tienen importancia, que se pasan solas o que pasan porque aquel que las tiene se lo ha buscado.

Mal vamos, y ahora en estos tiempos abonados de incertidumbre, donde se prohíbe el abrazo, los besos, el compartir y todo lo que nos hace feliz, mucho peor.

¿Nadie piensa como yo que el AMOR ES LA MEJOR MEDICINA?

Nota de Google: ‘La actriz Verónica Forqué fue hallada muerta este lunes en Madrid, en su casa, y las primeras hipótesis, por cómo apareció su cuerpo, apuntan al suicidio’.