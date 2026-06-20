Triunfo tricolor y más oxígeno para Claudia

Dedicado a Luis Romo, con mucho gusto y orgullo.

En Sinaloa, a pesar de la crítica a las campañas de las aspirantes a candidatas de Morena a la gubernatura el proceso sigue sin mayores contratiempos, aprovechando la desnutrición de los políticos opositores.

A más triunfos de la Selección Mexicana de futbol más oxígeno para Claudia y la 4T. Por lo pronto, el Tri ya aseguró un encuentro más, porque ya clasificó a la siguiente ronda aún faltando un partido en la primera etapa. En Palacio Nacional pueden seguir respirando con mayor tranquilidad.

Los medios convencionales y las redes no pueden evitar hablar del triunfo de los futbolistas mexicanos y de los masivos festejos en numerosas ciudades mexicanas. Pocas veces, por ejemplo, Noroeste le ha dedicado las ocho columnas de su primera página a un triunfo deportivo y, menos, de futbol. Lo hizo ayer, destacando el papel de Luis Romo, jugador sinaloense, quien anotó el gol del triunfo.

La Jornada también lo hizo con tres fotos que llenaron casi toda la primera plana, pero, interpreto, lo hizo por razones propagandísticas debido a su cercanía con la 4T. El diario capitalino, aprovechando el nacionalismo futbolero, refuerza la campaña nacional soberanista de Palacio Nacional concediéndole casi toda la portada al triunfo de la oncena tricolor.

La Presidenta Sheinbaum está aprovechando con mucha habilidad los éxitos de la Selección para dotarse de oxígeno y poder negociar el T-MEC en una atmósfera mexicana menos tensa, a pesar de las presiones incesantes de Trump, Marco Rubio y otros altos mandos gringos que amenazan con horadar suelo mexicano para secuestrar políticos mexicanos confabulados con el crimen organizado, mientras transcurren las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial que, en sus aspectos centrales, se definirán el 1 de julio.

De igual manera, las movilizaciones de la CNTE no han impedido los juegos del Mundial, en parte porque ya se han debilitado mucho. La torpeza táctica y la necedad ideológica de los maestros disidentes les han alejado muchas simpatías aún entre la propia izquierda. Las masas futboleras que festejan los triunfos de los otrora llamados “ratoncitos verdes” han despojado a la CNTE de las calles que los maestros habían monopolizado. Los docentes persisten con sus bloqueos, pero es prácticamente un hecho que se regresarán a sus estados con muy poco en las manos.

Vaya, hasta el simpático patito Merlín le está ayudando a la Presidenta Sheinbaum en labor de distracción propaganda política. Ya es un invitado de Palacio Nacional.

Esta coyuntura en la que predomina el factor futbolístico también contribuye a que Morena vaya manejando sin mucho ruido los llamados coordinadores de la defensa de la 4T que, en los hechos, serán los candidatos a gobernadoras o gobernadores del partido dominante.

En Sinaloa, a pesar de la crítica a las campañas de las aspirantes a candidatas de Morena a la gubernatura el proceso sigue sin mayores contratiempos, aprovechando la desnutrición de los políticos opositores.

A la recta final llegan Imelda Castro, Tere Guerra y Graciela Domínguez, llevando como patiños a Jesús Ibarra y Ricardo Madrid, éste con el escudo del Partido Verde, aliado de los morenos.

El nombramiento final tiene a diciembre como mes límite, pero Morena no podría aguantar, por lo menos en Sinaloa, un plazo tan extendido sin que las diferencias y la crisis política del Gobierno estatal, que tiene alcances nacionales, se profundicen a tal grado que dañen la candidatura del partido oficial. Así que, lo más probable es que Morena tenga su candidata de facto en los primeros días de julio.