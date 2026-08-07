Trump ante la elección intermedia

El próximo 3 de noviembre de este año, se volverán a enfrentar los bandos republicanos y demócratas; los electores comienzan a poner más atención en sus distritos, mientras que los analistas seguirán pendientes de temas importantes para la coyuntura electoral como la crisis militar en Medio Oriente, la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación, los asuntos de inmigración y la guerra contra el narcotráfico

En menos de noventa días se celebrarán en EUA las elecciones de mitad de mandato en el periodo de gobierno del Presidente Trump. Las elecciones decidirán la nueva composición del Senado y la Cámara de Representantes, que son los órganos de control constitucional en el presidencialismo estadounidense. Un tercio de los 100 escaños del Senado, entrará en competencia, al igual que los 435 lugares de la Cámara de Representantes. En algunos estados habrá elecciones simultáneas para elegir gobernadores, representantes estatales y algunos cargos locales.

Según encuestas publicadas por The New York Times, los candidatos demócratas tienen una ventaja de entre 7 por ciento y 4 por ciento respecto a las opciones republicanas. Será una elección sumamente competida y el Presidente norteamericano lo sabe, por lo que ya echó andar la maquinaria electoral en los bastiones republicanos. Perder las elecciones intermedias no es una opción que Trump esté considerando, por el contrario, ante el margen cerrado de las encuestas, algunos expertos señalan que la operación electoral pudiera tomar tintes preocupantes.

Desde hace varios años, el modelo electoral y la democracia norteamericana han venido en decadencia, según diversos análisis internacionales sobre cultura política y rankings de democracia. La violenta polarización del electorado, la inconformidad con resultados, la judicialización de los procesos por los fraudes que se han presentado en el modelo electivo estadounidense, son parte fundamental en la caída de uno de los sistemas políticos que fue, hace varias décadas, un modelo ejemplar de comparación con países en vías de desarrollo económico, político e institucional.

En las últimas semanas, el Presidente norteamericano ha sostenido un discurso que preocupa a los analistas de la política internacional. Una de las medidas propuestas es la eliminación del voto por correo y otra la persecución migratoria de grupos minoritarios previa a y durante los días de la jornada electoral.

Sabedor de que el sufragio de las minorías favorecerá a los demócratas, Donald Trump pretende impedir el voto masivo de electores con afinidad a la causa migrante. Organizaciones y activistas han externado su preocupación, porque durante la jornada electoral se geste una persecución migratoria por parte de autoridades federales. El solo rumor, afirman, desincentiva la participación de aquellos que, aun teniendo sus “papeles” en regla, no quieren tener problemas con la autoridad.

La otra forma que tendrían estos grupos migrantes de participar, sería el voto por correo, y ese es el otro punto de crítica del gobernante, al sostener que por esa vía se pueden cometer fraudes electorales a gran escala. En julio formalizó su petición firmada en marzo, para restringir el voto postal. Este tema, aún en discusión, fue impugnado por veintitrés estados de representación demócrata, asegurando que no debería ser “La Casa Blanca” la que debe poner o modificar las reglas electorales de un país.

Las elecciones de noviembre serán particularmente difíciles; se trata de la única oportunidad de la oposición para acrecentar un bloque de control en los últimos dos años de gobierno de Trump. Actualmente la mayoría está de lado del Presidente, en el Senado son 53 republicanos contra 45 demócratas y 2 independientes, mientras que en la Cámara de Representantes los aliados de Trump suman 217, contra 214 republicanos, 1 independiente y 3 escaños vacantes, lo que le ha permitido al Presidente tomar decisiones extraordinarias.

El próximo 3 de noviembre de este año, se volverán a enfrentar los bandos republicanos y demócratas; los electores comienzan a poner más atención en sus distritos, mientras que los analistas seguirán pendientes de temas importantes para la coyuntura electoral como la crisis militar en Medio Oriente, la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación, los asuntos de inmigración y la guerra contra el narcotráfico.

En cada uno de estos temas, veremos a un Donald Trump más beligerante, más comprometido con su causa y con un discurso aún más subido de tono. ¿Qué será de la relación con México en estos intensos meses? Luego le seguimos...