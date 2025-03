Es malo en parte para Estados Unidos esta situación, pero para México es grave; y a todo ello nos ha conducido la 4T y sus gobernantes, pero ‘en el Zócalo arreglaremos todo’.

I. ¿Cómo le afecta a México y a la 4T?

- México tendrá que seguir buscando un nuevo tratado, aún con condiciones menos favorables pues no conviene a nadie una guerra de aranceles.

- La Presidenta Sheinbaum tendrá que aplicar no sólo los planes A, B, C, y D, sino que tendrá que inventar el plan “Z”.

- La 4T y su gobierno tendría que incrementar “su guerra” con los cárteles y seguir extraditando jefes y delincuentes del narco. Probablemente tendrá que entregar también a ex gobernantes y gobernantes actuales que se hayan coludido con los narcos.

II. ¿Cómo le afecta a Estados Unidos?

- Las empresas norteamericanas probablemente se reubicarían o se regresarían a EU.

- Los precios de los productos que procedían de México o de China más baratos se sustituirían por productos más caros de EU.

- Las empresas de EU venderían más a su propio mercado y probablemente habría más empleos “baratos”.

- El gobierno bajaría su déficit fiscal y sus déficits comerciales.

Trump impondría su voluntad, su política autoritaria y proteccionista, debilitando la ideología capitalista y democrática de la que hacía gala EU.

- Su acercamiento con Rusia debilita los acuerdos y pactos con el llamado “mundo libre y democrático”.

- Las empresas del Presidente Trump se verían especialmente beneficiadas.

- Los agricultores de los productos de exportación a México, de maíz, frijol, carnes, manzanas, etc., se verían afectados, pues México no les querría o no les podría comprar.

- Faltaría la mano de obra de los mexicanos, ilegales o no, en las cosechas, las construcciones, restaurantes, hoteles, talleres, etc.

En resumen, es malo en parte para Estados Unidos esta situación, pero para México es grave; y a todo ello nos ha conducido la 4T y sus gobernantes, pero “en el Zócalo arreglaremos todo”.