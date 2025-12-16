Turno de México para bajar tasas

Llamó la atención que el Presidente Trump sostuvo que el próximo Presidente de la Reserva Federal debería consultarle sobre las decisiones de tasas y reiteró que éstas deberían recortarse hacia uno por ciento o incluso por debajo

Iniciamos ayer la semana con una jornada accionaria mixta en Asia, positiva en Europa y negativa en América. Contrario a lo anticipado por los futuros, Wall Street arrancó la semana con un tono ligeramente bajista, dando continuidad al sentimiento que dominó el cierre de la semana previa atento a actualizaciones económicas y de política monetaria. El Dow Jones y el SP500 enlazaron dos días de bajas, mientras que para el Nasdaq se hilaron tres jornadas en rojo; es el caso que el índice tecnológico opera en su nivel más bajo en dos semanas y más de tres por ciento debajo de máximos.

La semana comenzó nuevamente con tecnología entre los sectores más perdedores, estando la mañana del lunes en segundo lugar después de energía. Los inversionistas incorporan que el Presidente Trump dijo a medios que el exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y el Director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, están entre sus favoritos para ocupar la presidencia del banco central cuando termine el periodo de Jerome Powell. El Mandatario reiteró que busca ganar influencia en el regulador monetario.

Llamó la atención que el Presidente Trump sostuvo que el próximo Presidente de la Reserva Federal debería consultarle sobre las decisiones de tasas y reiteró que éstas deberían recortarse hacia uno por ciento o incluso por debajo. Por su parte, Hassett dijo el fin de semana que consideraría las opiniones de Trump si es nombrado, aunque subrayó que las decisiones de política monetaria seguirían siendo independientes, después de que a mediados de la semana pasada declarara que si recibía el nombramiento bajaría las tasas hasta donde se lo pidiera el primer mandatario.

Entre los últimos datos económicos, tenemos que el índice Empire State Manufacturing Survey elaborado por la Reserva Federal de Nueva York presentó en diciembre su menor nivel en tres meses. En los siguientes días los operadores esperan la potencial publicación de datos relevantes como la nómina no agrícola y la inflación al consumidor. En el ámbito internacional observamos que la economía de China desaceleró en noviembre mientras el país lucha por modificar su modelo económico para depender menos del sector externo y apoyarse más en el consumo.

En México, los principales índices bursátiles concluyeron a la baja la primera sesión de la semana al igual que sus pares neoyorquinos, tras venir de una semana positiva y cerca de cerrar un año claramente positivo, incorporando nueva información económica. Los indicadores vienen de tocar máximos el jueves y la baja de ayer fue la más acelerada en dos semanas. Los inversionistas tomaron en cuenta que los analistas recortaron sus previsiones de crecimiento económico tanto para 2025 como para 2026, de acuerdo con la encuesta de Banco de México. Además, empeoraron su estimado de inflación para el cierre del año, mientras que bajaron el crecimiento de precios generales pronosticado para 2026.

En tanto, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales dio a conocer que tanto las ventas totales como las mismas tiendas de sus afiliados presentaron su noviembre de menor crecimiento desde 2020. Más adelante en la semana los portafolios esperan la decisión de Banco de México, donde los analistas esperan una nueva baja para después pausar el ciclo de normalización monetaria.

En temas energéticos, tenemos que el petróleo yanqui cayó el lunes a su nivel más bajo en casi cinco años, ya que los operadores siguen observando que el aumento de la oferta compensa con creces el fuerte impulso geopolítico. Así, el crudo estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en enero cerró con una baja de 62 centavos, situándose en 55.82 dólares por barril (su nivel más bajo desde febrero de 2021), mientras que el petróleo europeo, Brent del Mar del Norte, para entrega en febrero bajó 74 centavos, hasta los 60.38 dólares por barril. El petróleo bajó un 4.4 por ciento la semana pasada, ya que las principales agencias de pronóstico advirtieron que el aumento de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, así como de los productores del hemisferio occidental, ha impulsado la oferta muy por encima de la demanda y está aumentando los inventarios globales.

En asuntos cambiarios, observamos que el dólar estadounidense cayó frente a sus principales socios comerciales este lunes, con la excepción de un ligero aumento frente al dólar canadiense, ya que la atención se centra en los datos de empleo de noviembre para hoy (con retraso en la publicación) y los datos de precios al consumidor de noviembre, el jueves, durante una intensa jornada de publicaciones previas a las vacaciones.

El informe de empleo de las nóminas no agrícolas de noviembre se publicará hoy con dos semanas de retraso respecto a su fecha prevista. Los datos de ventas minoristas de octubre, las ventas semanales en tiendas comparables de Redbook y los datos de inventarios comerciales de septiembre también forman parte de la apretada agenda de publicaciones de la jornada de hoy.

Los puntos destacados del miércoles incluyen las solicitudes semanales de hipotecas y los datos de inventarios de reservas de petróleo crudo. El jueves se publicarán los datos de precios al consumidor de noviembre, pero solo incluirán datos parciales de octubre. También se publicarán el jueves las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y los datos de manufactura de los bancos de la Reserva Federal de Filadelfia y Kansas City. El viernes se publicarán los datos de ventas de viviendas existentes de noviembre y la lectura final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.