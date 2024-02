Las personas tienen diferentes tipos de bacterias por todo su cuerpo, y estas determinan cómo hueles. Lo curioso es que, algunas investigaciones muestran que esos olores pueden influir con quién entablas una amistad

Puede que no notes un olor cuando entras a tu hogar, pero si visitas la casa de un desconocido, probablemente detectarás mucho más olor en el aire. Eso se debe a que los microbios huelen, o al menos, probablemente huelen de manera diferente a los tuyos. Las personas tienen diferentes tipos de bacterias por todo su cuerpo, y estas determinan cómo hueles.

Lo curioso es que, algunas investigaciones muestran que esos olores pueden influir con quién entablas una amistad.

La variación natural en el olor corporal proviene del número y tipo de bacterias que viven alrededor de tus glándulas sudoríparas apocrinas. El sudor en realidad no huele a nada, son las bacterias cercanas las que generan un gran olor. Cuando tu sudor sale de las glándulas en tus axilas, los residentes microscópicos como el estafilococo, lo consumen. Las bacterias estafilococos convierten el sudor en tioalcohol sulfuroso (el que da olor a huevos podridos, volcanes, o al diablo, esas cosas sulfurosas que tienen un olor fuerte). Un proceso similar ocurre en otras partes de tu cuerpo, con sus respectivos microbios y olores particulares.

Las bacterias de tus pies convierten el lactato de tu sudor en diacetilo. Esto agrega un olor ácido, y podría ser la razón por la que tus pies huelen a queso añejo. Tus genes determinan qué microbios pueden vivir contigo. Los genes crean un sistema inmunológico que permite que algunas bacterias prosperen en tu pies y no otras partes del cuerpo. Al final del día, tu comunidad microbiana contribuye en gran medida a tu aroma personal, desodorantes y perfumes aparte.

En 1980, un experimentador en lo que entonces era Alemania Occidental pidió a los participantes que juzgaran su propio olor contra el aroma de otras personas. El resultado fue, en su mayoría, “predominantemente agradable”. Muchos de los participantes les gustaba su propio olor y les daba igual el olor de otras personas. Lo que significa que sí, preferimos nuestra propia marca. Pero al parecer, esto también se aplica a más que solo nuestro propio aroma.

Tus amigos probablemente tengan un olor similar. Un estudio liderado por la Universidad de Cornell reclutó a estudiantes de secundaria para participar en una investigación sobre el reconocimiento humano del olor. Pero no sólo ellos. También se les pidió a los participantes que trajeran a un amigo al estudio. El propósito era averiguar cómo los olores nos ayudan a reconocernos a nosotros mismos y a nuestros amigos. Incluso mostró cómo contribuyen a la elección de amigos en primer lugar. El estudio encontró que parece que tenemos una predisposición por amigos que pensamos que huelen como nosotros. Después de oler camisetas que pertenecían a ellos mismos, a su amigo y a algunas personas al azar, algunos participantes incluso pensaron que su camiseta era la de su amigo.

Un estudio más reciente publicado en 2022 confirmó que las personas que huelen similar son mejores amigos (DOI: 10.1126/sciadv.abn0154). Así es cómo lo descubrieron: Reclutaron a parejas de “amigos rápidos” que simplemente hicieron clic desde el principio. Literalmente fueron a las redes sociales para encontrar personas que describieran mutuamente su historia de origen de esa manera. Luego, los investigadores investigaron sus olores usando tanto el sentido del olfato humano como narices electrónicas.

Una nariz electrónica es un dispositivo que puede detectar ciertos productos químicos y mostrar cómo se combinan para crear olores específicos. Es una forma de alta tecnología para identificar olores que las viejas narices humanas estaban oliendo en el mismo estudio. Los olfateadores tenían que oler 40 pares de olores. 20 de ellos eran amigos rápidos, y los otros 20 se emparejaron al azar. Tanto las narices humanas como las electrónicas encontraron que los amigos rápidos olían más entre sí que las parejas al azar. Pero, al igual que en el estudio de gemelos, tuvieron que tener en cuenta la influencia de pasar mucho tiempo juntos. Así que para eliminar ese factor, también estudiaron a desconocidos que tenían química. Pusieron a dos personas que nunca se habían conocido antes en una habitación juntas.

Después de su interacción, los investigadores les preguntaron cuánto tenían en común, qué tan agradable fue la interacción y si sentían que hicieron clic. Las parejas que hicieron clic entre sí también olían a sí mismas. Ahora, esto no es evidencia concluyente de que debes oler como tu amigo o de lo contrario no son realmente amigos. Algunas personas simplemente no tienen una preferencia de olor.

No obstante, sí proporciona una excelente excusa cuando no conectas con alguien y no quieres volver a verlo. Solo puedes decirles: “No eres tú, son tus bacterias”.