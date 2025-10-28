¿Tus KPI´s impulsan el crecimiento... o lo boicotean?

Aumenta la motivación y retiene talento Sentirse medido con justicia, fortalece la confianza, reduce la rotación y fortalece el propósito del equipo.

Este artículo nació de una conversación con Juan, un director comercial que buscaba profesionalizar su área. Después de años de crecimiento por inercia, notó que el desempeño entre vendedores era desigual y el equipo comenzaba a perder motivación. Su intención era diseñar un sistema de indicadores objetivos para tomar decisiones más justas y precisas. El borrador que me compartió tenía buen enfoque: incluía indicadores de resultado (ventas, retención, crecimiento) y algunos de gestión (tasa de conversión, satisfacción del cliente, intensidad comercial). Pero detrás de esa estructura bien armada, había un problema de fondo: todos los indicadores asumían que los vendedores partían de las mismas condiciones. Y no era así. Estas fueron las preguntas que le hice a Juan:

1.-¿Todos los vendedores dirigen su esfuerzo al mismo mercado o tipo

de cliente?

Desarrollar distintos mercados implica desafíos culturales, niveles de competencia y grados de madurez que influyen profundamente en la labor comercial. El tamaño y potencial del mercado deben considerarse al definir indicadores. Para vendedores enfocados en prospectos grandes o VIP, pueden integrarse indicadores específicos como diagnósticos gratuitos o levantamientos de necesidades.

2. ¿Todos los vendedores tienen el mismo rol

dentro del equipo?

Un vendedor que busca nuevos clientes (Hunter) debe ser medido por volumen y costo de adquisición de cuentas. En cambio, quien desarrolla clientes actuales (Farmer) debe ser evaluado por retención, upselling, cross-selling y pocket share (porcentaje del presupuesto que nos asigna). Incluso puede haber roles como generadores de citas para vendedores senior, que requieren indicadores propios, como reuniones con tomadores de decisión agendadas.

3. ¿Todos desarrollan el mismo canal de venta?