Ya no se puede acusar que haya mala higiene administrativa o aviadores porque existen más controles y la información se cruza. Generalmente, los mismos compañeros de las escuelas y los alumnos son quienes denuncian a cualquier faltista

A lo largo del devenir de la vida universitaria -tanto de estudiantes, trabajadores, funcionarios o simples sinaloenses al pendiente del rumbo de sus impuestos-, hemos visto como todos los años el Gobierno federal, en sus sucesivos colores y transmutaciones, escatima de rigor el recurso de los aguinaldos.

Y no sólo eso, sino también ocurre con buena parte los recursos que, por ley y acuerdo, se tienen que entregar.

Es idea común culpar a la universidad de un desaseo interno, algo que no siempre es la situación de fondo en este juego de vencidas del poder. Cada vez hay más controles internos para el desempeño del gasto operativo.

No niego que el gobierno tenga a veces la razón en sus señalamientos fiscales o pida la desaparición de ciertas plazas. Ambas partes no pueden ser perfectas en su totalidad.

El problema es ese círculo vicioso donde los rectores tengan que buscar citas en la capital con los subsecretarios y, por fortuna, en dignas ocasiones con el apoyo de los gobernadores u otros funcionarios del área.

La tirantez no es solo en el bono de fin de año, sino en otras áreas básicas y operativas.

Allá por 2001, por ejemplo, fue imposible para mí acceder a un crédito Infonavit. El consejo que me dio el responsable del área fue pedir un crédito bancario y luego pelear el otro, en tanto el Gobierno federal en turno entregaba su parte.

Podemos entender que un gobierno dosifique o administre los recursos a las universidades y a los organismos en base a su comportamiento y resultados obtenidos. No sería sana la idea de un continuo fondo perdido porque solo va a la educación.

Pero no es justo que esa maniobra sea una permanente espada de Damocles; una zanahoria en lo alto de una pértiga para atraer o repeler a la institución en pleno.

Incierta vez, un gobernador regañón preguntó por qué la UAS no guardaba un poco del dinero de los gastos de cada mes para completar así los aguinaldos.

Eso no se puede: son recursos etiquetados y es delito aplicar el dinero de sueldos o de gastos de mantenimiento en un área distinta.

Esa lógica la mantienen personas lejanas a la universidad, y también abrigarían la sospecha de qué la universidad no cumple con sus requisitos y, que por eso el Gobierno federal la castiga de esa manera.

Ya no se puede acusar que haya mala higiene administrativa o aviadores porque existen más controles y la información se cruza. Generalmente, los mismos compañeros de las escuelas y los alumnos son quienes denuncian a cualquier faltista.

La Universidad Autónoma de Sinaloa representa por sí misma un gran factor importante en la economía de Sinaloa. La derrama financiera de sus integrantes es palpable.

Va un pequeño indicador muy simbólico. En un año reciente, no llegó el aguinaldo a tiempo y un reconocido centro departamental improvisó una nueva venta nocturna, ya con la Navidad encima, porque la anterior no había tenido tanto éxito. Faltaron las familias universitarias.

Pero tampoco lo tuvo esta segunda edición. La gente se había asustado con la demora del pago y mejor cuidó sus ímpetus consumistas decembrinos “¿Y si no se nos paga la primera de enero?”

Era la pregunta que flotaba en el ambiente y hoy vuelve en forma parecida.

He hablado solo del factor económico que representa un sector social repartido por todo el estado que genera circulante y movimiento de capital. No olvidemos el factor educativo y cultural que mantiene la universidad.

Si usted va a estados como Durango o Guerrero verá que allá casi no existe una clase media formada en la vida académica, ni indirectamente producto de ella.

Nuestro vecino estado de Durango, por ejemplo durante mucho tiempo no tuvo áreas de humanidades. En instituciones públicas he dado cursos de literatura y muchos de mis alumnos venían de formación ajena incluso me tocó ex seminaristas, como en los tiempos de Amado Nervo y demás poetas del pasado que estudiaban religión como única acción para llenar un alma inquieta, llena de dudas por el presente.

En la pandemia, ahí estuvo la UAS vacunando con sus alumnos de medicina y enfermería. Y ha aumentado la matrícula de esas carreras como inesperada consecuencia.

Hemos visto que la universidad ha cumplido su parte, ha instalado relojes checadores y vigilado mucho más la vida interna.

Cada rector que entra la aprieta las tuercas a la universidad, pero en los últimos 20 años ha habido un salto muy palpable dentro y fuera de la casa de estudios, donde se han seguido las pautas del Gobierno federal, incluyendo en su momento muy polémica ley orgánica.

Es momento que esperamos que el Gobierno federal sea sensible en permitir el flujo de recursos para que no se caiga en una huelga y la inseguridad social que a veces provocan estos momentos.

Sobre todo en un estado urgido de restañar su problemas y con el tejido social tan dolosamente dañado en estos mismos momentos.